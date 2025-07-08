https://ria.ru/20250708/ssha-2028037939.html
США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России
США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России - РИА Новости, 08.07.2025
США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России
Госдеп сообщил, что США ввели санкции против россиянина и двух фирм из РФ, объяснив их обвинениями в якобы противоправной деятельности в цифровой сфере. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:49:00+03:00
2025-07-08T23:49:00+03:00
2025-07-08T23:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Госдеп сообщил, что США ввели санкции против россиянина и двух фирм из РФ, объяснив их обвинениями в якобы противоправной деятельности в цифровой сфере. Согласно сообщению госдепа, санкции введены против двух российских и двух северокорейских фирм, а также против россиянина Гайка Асатряна и северокорейца. Санкции связаны с киберсферой, а добавленные в списки лица и компании якобы занимались противоправной деятельностью. При этом американские власти не приводят доказательств в пользу своих обвинений. В свою очередь госдеп предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "установлению лиц, причастных к киберпреступлениям, совершенным по указке или под контролем иностранных правительств". Еще 5 миллионов заплатят тому, кто передаст информацию, способную помешать "финансированию лиц, помогающих КНДР", говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Санкции в отношении России
США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России
Госдеп ввел санкции против россиянина Асатряна, обвинив его в киберпреступлениях
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Госдеп сообщил, что США ввели санкции против россиянина и двух фирм из РФ, объяснив их обвинениями в якобы противоправной деятельности в цифровой сфере.
Согласно сообщению госдепа, санкции введены против двух российских и двух северокорейских фирм, а также против россиянина Гайка Асатряна и северокорейца. Санкции связаны с киберсферой, а добавленные в списки лица и компании якобы занимались противоправной деятельностью. При этом американские власти не приводят доказательств в пользу своих обвинений.
В свою очередь госдеп предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "установлению лиц, причастных к киберпреступлениям, совершенным по указке или под контролем иностранных правительств". Еще 5 миллионов заплатят тому, кто передаст информацию, способную помешать "финансированию лиц, помогающих КНДР", говорится в сообщении.