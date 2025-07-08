https://ria.ru/20250708/ssha-2028037939.html

США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России

США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России - РИА Новости, 08.07.2025

США ввели санкции против россиянина и двух фирм из России

Госдеп сообщил, что США ввели санкции против россиянина и двух фирм из РФ, объяснив их обвинениями в якобы противоправной деятельности в цифровой сфере. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:49:00+03:00

2025-07-08T23:49:00+03:00

2025-07-08T23:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Госдеп сообщил, что США ввели санкции против россиянина и двух фирм из РФ, объяснив их обвинениями в якобы противоправной деятельности в цифровой сфере. Согласно сообщению госдепа, санкции введены против двух российских и двух северокорейских фирм, а также против россиянина Гайка Асатряна и северокорейца. Санкции связаны с киберсферой, а добавленные в списки лица и компании якобы занимались противоправной деятельностью. При этом американские власти не приводят доказательств в пользу своих обвинений. В свою очередь госдеп предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "установлению лиц, причастных к киберпреступлениям, совершенным по указке или под контролем иностранных правительств". Еще 5 миллионов заплатят тому, кто передаст информацию, способную помешать "финансированию лиц, помогающих КНДР", говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, государственный департамент сша, санкции в отношении россии