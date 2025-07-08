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Совбез США обсудит новые поставки оружия Украине, пишет WSJ

Совбез США обсудит новые поставки оружия Украине, пишет WSJ - РИА Новости, 08.07.2025

Совбез США обсудит новые поставки оружия Украине, пишет WSJ

Совет по национальной безопасности (СНБ) США проведет во вторник встречу для обсуждения новых поставок оружия Украине, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:13:00+03:00

2025-07-08T10:13:00+03:00

2025-07-08T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет по национальной безопасности (СНБ) США проведет во вторник встречу для обсуждения новых поставок оружия Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника, проинформированные об этой встрече. Ранее Пентагон подтвердил, что по указанию президента США Дональда Трампа направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Трамп обещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. "Совет по национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия Украине", - сообщает издание. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам. Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027803813.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша