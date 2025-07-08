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Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин
Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин - РИА Новости, 08.07.2025
Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин
Американцы восстали против "либерального нацизма", который глобалисты и лидеры Евросоюза ошибочно считают демократией, заявил в статье для РИА Новости "Европа... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:39:00+03:00
2025-07-08T07:39:00+03:00
2025-07-08T07:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американцы восстали против "либерального нацизма", который глобалисты и лидеры Евросоюза ошибочно считают демократией, заявил в статье для РИА Новости "Европа начала говорить правду" российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье обращается к словам военного комиссара ЕС Андрюса Кубилюса, который критикует американское движение MAGA (Make America Great Again) за якобы утрату американцами чувства демократии. "Предельно странная и нелепая формулировка, но не думаю, что литовский политик — философ. MAGA — это то, что осталось еще от "американской демократии"... А вот то, что под "демократией" понимают сегодня глобалисты и лидеры ЕС, — это "либеральный нацизм". Против него американцы и восстали. И правильно сделали", - заявил Дугин.
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2024995638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр дугин, андрюс кубилюс, евросоюз
В мире, Александр Дугин, Андрюс Кубилюс, Евросоюз
Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин
Политолог Дугин: американцы восстали против либерального нацизма лидеров ЕС