https://ria.ru/20250708/ssha-2027816467.html

Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин

Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин - РИА Новости, 08.07.2025

Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин

Американцы восстали против "либерального нацизма", который глобалисты и лидеры Евросоюза ошибочно считают демократией, заявил в статье для РИА Новости "Европа... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:39:00+03:00

2025-07-08T07:39:00+03:00

2025-07-08T07:39:00+03:00

в мире

александр дугин

андрюс кубилюс

евросоюз

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американцы восстали против "либерального нацизма", который глобалисты и лидеры Евросоюза ошибочно считают демократией, заявил в статье для РИА Новости "Европа начала говорить правду" российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье обращается к словам военного комиссара ЕС Андрюса Кубилюса, который критикует американское движение MAGA (Make America Great Again) за якобы утрату американцами чувства демократии. "Предельно странная и нелепая формулировка, но не думаю, что литовский политик — философ. MAGA — это то, что осталось еще от "американской демократии"... А вот то, что под "демократией" понимают сегодня глобалисты и лидеры ЕС, — это "либеральный нацизм". Против него американцы и восстали. И правильно сделали", - заявил Дугин.

https://ria.ru/20250624/evroparlament-2024995638.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр дугин, андрюс кубилюс, евросоюз