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Экономист заявил, что антироссийские пошлины опасны для самих США - РИА Новости, 08.07.2025
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07:33 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ssha-2027815960.html
Экономист заявил, что антироссийские пошлины опасны для самих США
Экономист заявил, что антироссийские пошлины опасны для самих США - РИА Новости, 08.07.2025
Экономист заявил, что антироссийские пошлины опасны для самих США
Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:33:00+03:00
2025-07-08T07:33:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
новый банк развития
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - РИА Новости. Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый удар по жителям Штатов и американскому бизнесу, предупредил в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "США необходимо торговать со многими странами, и безразборчивое использование пошлин ударит именно по американским потребителям и производителям, которые выступят против таких мер", - считает собеседник. Он добавил, что эти обсуждаемые в США меры показывают черту, характерную для Запада, - склонность к давлению на другие государства при преследовании своей политики. "Американская империя становится опаснее, потому что чувствует свой упадок, который не хочет принимать", - сказал также экономист. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250110/neft-1993194301.html
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россия, сша, вашингтон (штат), новый банк развития, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Новый банк развития, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Экономист заявил, что антироссийские пошлины опасны для самих США

Паулу Ногейра Батиста: антироссийские пошлины в 500% опасны для самих США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - РИА Новости. Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый удар по жителям Штатов и американскому бизнесу, предупредил в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
"США необходимо торговать со многими странами, и безразборчивое использование пошлин ударит именно по американским потребителям и производителям, которые выступят против таких мер", - считает собеседник.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского энергосектора
10 января, 19:58
Он добавил, что эти обсуждаемые в США меры показывают черту, характерную для Запада, - склонность к давлению на другие государства при преследовании своей политики.
"Американская империя становится опаснее, потому что чувствует свой упадок, который не хочет принимать", - сказал также экономист.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России
5 июля, 17:01
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Новый банк развитияЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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