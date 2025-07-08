Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение
Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Украине оружие
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла.
"По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", — говорится на сайте ведомства.
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По данным Politico, поставки могут возобновиться после встреч чиновников из двух стран в Италии и на Украине на этой и следующей неделях.
Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства. При этом, как пишет Wall Street Journal, он заявил о готовности предоставить столько военной помощи, сколько сможет.
В начале июля сообщалось о приостановке поставок боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов Штатов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия поставляют ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
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