https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html

Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение

Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение - РИА Новости, 08.07.2025

Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение

Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:59:00+03:00

2025-07-08T05:59:00+03:00

2025-07-08T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

украина

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дональд трамп

сша

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла."По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", — говорится на сайте ведомства.По данным Politico, поставки могут возобновиться после встреч чиновников из двух стран в Италии и на Украине на этой и следующей неделях.В начале июля сообщалось о приостановке поставок боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов Штатов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия поставляют ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.

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https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html

украина

сша

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны сша, украина, в мире, дональд трамп, сша, италия, дмитрий песков