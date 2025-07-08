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Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 08.07.2025 (обновлено: 08:54 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html
Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение
Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение - РИА Новости, 08.07.2025
Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение
Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:59:00+03:00
2025-07-08T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
украина
в мире
дональд трамп
сша
италия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла."По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", — говорится на сайте ведомства.По данным Politico, поставки могут возобновиться после встреч чиновников из двух стран в Италии и на Украине на этой и следующей неделях.В начале июля сообщалось о приостановке поставок боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов Штатов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия поставляют ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
https://ria.ru/20250707/razmer-2027567639.html
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html
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министерство обороны сша, украина, в мире, дональд трамп, сша, италия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Италия, Дмитрий Песков
Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение

Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Украине оружие

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла.
"По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира", — говорится на сайте ведомства.
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По данным Politico, поставки могут возобновиться после встреч чиновников из двух стран в Италии и на Украине на этой и следующей неделях.

Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства. При этом, как пишет Wall Street Journal, он заявил о готовности предоставить столько военной помощи, сколько сможет.

В начале июля сообщалось о приостановке поставок боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов Штатов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия поставляют ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны СШАУкраинаВ миреДональд ТрампСШАИталияДмитрий Песков
 
 
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