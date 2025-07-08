https://ria.ru/20250708/ssha-2027810990.html

"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России

"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России - РИА Новости, 08.07.2025

"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России

На Западе осознают неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта “Все для победы”, заявил полковник армии США в отставке... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:32:00+03:00

2025-07-08T05:32:00+03:00

2025-07-08T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Западе осознают неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта “Все для победы”, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? <…> Мы не готовы”, — сказал он, комментируя событие.По мнению Макгрегора, чтобы понять состояние готовности США, необходимо обратить внимание на их экономику, которая, в отличие от российской, демонстрирует крайне низкие показатели роста.Форума Народного фронта “Все для победы” состоялся в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве. За три года работы движения россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Кроме того, как отметили в пресс-службе Народного фронта, граждане России с 2022 года обеспечили квадрокоптерами, прицелами, генераторами и другой нужной техникой более 500 военных подразделений.

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

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россия

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россия, сша, москва