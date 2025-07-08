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"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 08.07.2025 (обновлено: 05:35 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/ssha-2027810990.html
"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России
"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России - РИА Новости, 08.07.2025
"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России
На Западе осознают неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта “Все для победы”, заявил полковник армии США в отставке... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:32:00+03:00
2025-07-08T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
москва
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Западе осознают неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта “Все для победы”, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? &lt;…&gt; Мы не готовы”, — сказал он, комментируя событие.По мнению Макгрегора, чтобы понять состояние готовности США, необходимо обратить внимание на их экономику, которая, в отличие от российской, демонстрирует крайне низкие показатели роста.Форума Народного фронта “Все для победы” состоялся в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве. За три года работы движения россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Кроме того, как отметили в пресс-службе Народного фронта, граждане России с 2022 года обеспечили квадрокоптерами, прицелами, генераторами и другой нужной техникой более 500 военных подразделений.
https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html
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россия, сша, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Москва
"Мы не готовы": на Западе испугались единства в России

Макгрегор: США не готовы к противостоянию с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Западе осознают неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта “Все для победы”, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? <…> Мы не готовы”, — сказал он, комментируя событие.
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По мнению Макгрегора, чтобы понять состояние готовности США, необходимо обратить внимание на их экономику, которая, в отличие от российской, демонстрирует крайне низкие показатели роста.
Форума Народного фронта “Все для победы” состоялся в воскресенье в Национальном центре "Россия" в Москве. За три года работы движения россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. Кроме того, как отметили в пресс-службе Народного фронта, граждане России с 2022 года обеспечили квадрокоптерами, прицелами, генераторами и другой нужной техникой более 500 военных подразделений.
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