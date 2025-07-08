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США не уведомляли посольство России об аресте Васильева

США не уведомляли посольство России об аресте Васильева - РИА Новости, 08.07.2025

США не уведомляли посольство России об аресте Васильева

США не уведомляли посольство РФ об аресте россиянина Дмитрия Васильева, выданного Польше, в госдеп направлена нота с требованием предоставить информацию о нем,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:05:00+03:00

2025-07-08T03:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости, Сергей Попов. США не уведомляли посольство РФ об аресте россиянина Дмитрия Васильева, выданного Польше, в госдеп направлена нота с требованием предоставить информацию о нем, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг Дмитрия Васильева, выданного Польшей по запросу властей США. На настоящий момент американская сторона официально не уведомила посольство о заключении россиянина под стражу. В этой связи передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева, а также обеспечить к нему допуск российских консульских сотрудников в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией 1964 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне. Там отметили, что после получения подтвержденной информации о Васильеве "посольство незамедлительно свяжется с ним и окажет необходимое консульско-правовое содействие".США утверждают, что бывший руководитель российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев связан с делом, фигурантом которого был освобожденный россиянин Александр Винник. Его в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В начале 2025 года дело Винника закрыли и он вернулся на родину после передачи Россией США осужденного американца Марка Фогеля.

https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027308872.html

https://ria.ru/20240814/polsha-1966252714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, польша