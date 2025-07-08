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СМИ рассказали о сложности создания новой партии в США - РИА Новости, 08.07.2025
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00:23 08.07.2025
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СМИ рассказали о сложности создания новой партии в США
СМИ рассказали о сложности создания новой партии в США - РИА Новости, 08.07.2025
СМИ рассказали о сложности создания новой партии в США
Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:23:00+03:00
2025-07-08T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, заявила американская газета New York Times на фоне объявления миллиардером Илоном Маском о создании новой партии. В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, на следующий день он официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". "Создание новой жизнеспособной политической партии, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами, невероятно сложное и дорогое. Нет ничего удивительного в том, что этого еще не было сделано. Учредить новую национальную политическую партию в США может оказаться сложнее, чем отправить человека на Марс", - утверждает New York Times. Газета отмечает, что усилия по достижению межпланетных достижений продвигались в течение последних 20 лет, однако при этом последние десятилетия существования США ознаменованы многочисленными неудачными попытками разрушения двухпартийной системы. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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в мире, сша, марс, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Марс, Илон Маск, Дональд Трамп
СМИ рассказали о сложности создания новой партии в США

NYT: создать новую партию в США сложнее, чем отправить человека на Марс

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, заявила американская газета New York Times на фоне объявления миллиардером Илоном Маском о создании новой партии.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, на следующий день он официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
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"Создание новой жизнеспособной политической партии, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами, невероятно сложное и дорогое. Нет ничего удивительного в том, что этого еще не было сделано. Учредить новую национальную политическую партию в США может оказаться сложнее, чем отправить человека на Марс", - утверждает New York Times.
Газета отмечает, что усилия по достижению межпланетных достижений продвигались в течение последних 20 лет, однако при этом последние десятилетия существования США ознаменованы многочисленными неудачными попытками разрушения двухпартийной системы.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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