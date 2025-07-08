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Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2025
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15:04 08.07.2025 (обновлено: 15:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/srok-2027927597.html
Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ
Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2025
Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается не включать период участия в спецоперации в четырехлетний... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:04:00+03:00
2025-07-08T15:05:00+03:00
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донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается не включать период участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ. Законопроект предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
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россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), общество
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ

ГД приняла закон о невключении в срок действия ЕГЭ времени участия в СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается не включать период участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ.
Законопроект предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
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РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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