https://ria.ru/20250708/srok-2027927597.html

Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ

Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2025

Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается не включать период участия в спецоперации в четырехлетний... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:04:00+03:00

2025-07-08T15:04:00+03:00

2025-07-08T15:05:00+03:00

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донецкая народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается не включать период участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ. Законопроект предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

https://ria.ru/20250408/gosduma-2010041490.html

россия

украина

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россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), общество