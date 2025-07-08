https://ria.ru/20250708/spisok-2027867572.html

Песков рассказал, в каком случае страну исключают из списка недружественных

Песков рассказал, в каком случае страну исключают из списка недружественных - РИА Новости, 08.07.2025

Песков рассказал, в каком случае страну исключают из списка недружественных

На повестку может встать вопрос об исключении страны из списка недружественных в связи с налаживанием двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:38:00+03:00

2025-07-08T12:38:00+03:00

2025-07-08T12:38:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На повестку может встать вопрос об исключении страны из списка недружественных в связи с налаживанием двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как эти (недружественные в отношении России - ред.) действия прекращаются, после того, как наступает фаза налаживания, реставрация двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос о пересмотре такого списка", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможен ли пересмотр списка недружественных для России стран.

https://ria.ru/20250708/peskov-2027866964.html

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россия, дмитрий песков, в мире