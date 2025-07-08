https://ria.ru/20250708/spisok-2027867572.html
Песков рассказал, в каком случае страну исключают из списка недружественных
Песков рассказал, в каком случае страну исключают из списка недружественных - РИА Новости, 08.07.2025
Песков рассказал, в каком случае страну исключают из списка недружественных
На повестку может встать вопрос об исключении страны из списка недружественных в связи с налаживанием двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:38:00+03:00
2025-07-08T12:38:00+03:00
2025-07-08T12:38:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На повестку может встать вопрос об исключении страны из списка недружественных в связи с налаживанием двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как эти (недружественные в отношении России - ред.) действия прекращаются, после того, как наступает фаза налаживания, реставрация двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос о пересмотре такого списка", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможен ли пересмотр списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250708/peskov-2027866964.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал, в каком случае страну исключают из списка недружественных
Песков: исключение из списка недружественных возможно при налаживании связей