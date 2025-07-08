https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027871606.html

ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Воскресенки и Карла Маркса в ДНР, противник потерял до 215... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:54:00+03:00

2025-07-08T12:54:00+03:00

2025-07-08T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Воскресенки и Карла Маркса в ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф