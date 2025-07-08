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ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Воскресенки и Карла Маркса в ДНР, противник потерял до 215... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:54:00+03:00
2025-07-08T12:54:00+03:00
2025-07-08T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад у Воскресенки и Карла Маркса в ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 215 боевиков и танк у Воскресенки и Карла Маркса в ДНР