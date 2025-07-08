https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027871373.html

ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК

ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК - РИА Новости, 08.07.2025

ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК

Вооруженные силы нанесли поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, ПВО уничтожила 202 беспилотника, сообщило... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:52:00+03:00

2025-07-08T12:52:00+03:00

2025-07-08T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные силы нанесли поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, ПВО уничтожила 202 беспилотника, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типаЮ, отмечается также в сводке МО РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина