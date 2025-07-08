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ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 08.07.2025 (обновлено: 13:25 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027871373.html
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК - РИА Новости, 08.07.2025
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК
Вооруженные силы нанесли поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, ПВО уничтожила 202 беспилотника, сообщило... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:52:00+03:00
2025-07-08T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные силы нанесли поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, ПВО уничтожила 202 беспилотника, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типаЮ, отмечается также в сводке МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК

ВС России поразили объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие украинский ВПК

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная по объектам инфраструктуры ВСУ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные силы нанесли поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, ПВО уничтожила 202 беспилотника, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типаЮ, отмечается также в сводке МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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