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ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец - РИА Новости, 08.07.2025
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07:48 08.07.2025
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ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец
ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец
Украинские боевики нанесли удары по группе мирных граждан, которые эвакуировались из населенного пункта Богатырь в ДНР под белым флагом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:48:00+03:00
2025-07-08T07:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары по группе мирных граждан, которые эвакуировались из населенного пункта Богатырь в ДНР под белым флагом, сообщил РИА Новости боец 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Опер". "Сам бегал до союзников, относил им "радейку" (рацию - ред.). Они рассказывают: "Два дня назад смотрели, как выводят (эвакуируют из населенного пункта Богатырь - ред.) 11 или 10 человек гражданских с белым флагом. Видят, как те заходят в "лесополки" (лесополосы - ред.) и по ним сразу "отрабатывать" (наносить удары - ред.) начинает противник", - сказал РИА Новости штурмовик. Он также отметил, что украинские боевики относятся к мирным жителям как к врагам, а пол и возраст гражданских не имеют никакого значения. Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027815171.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец

ВСУ нанесли удары по группе мирных жителей с белым флагом в Богатыре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в зоне СВО
Военнослужащий группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары по группе мирных граждан, которые эвакуировались из населенного пункта Богатырь в ДНР под белым флагом, сообщил РИА Новости боец 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Опер".
"Сам бегал до союзников, относил им "радейку" (рацию - ред.). Они рассказывают: "Два дня назад смотрели, как выводят (эвакуируют из населенного пункта Богатырь - ред.) 11 или 10 человек гражданских с белым флагом. Видят, как те заходят в "лесополки" (лесополосы - ред.) и по ним сразу "отрабатывать" (наносить удары - ред.) начинает противник", - сказал РИА Новости штурмовик.
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Он также отметил, что украинские боевики относятся к мирным жителям как к врагам, а пол и возраст гражданских не имеют никакого значения.
Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
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