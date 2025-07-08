https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027816816.html

ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец

ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ ударили по беженцам в селе Богатырь в ДНР, рассказал российский боец

Украинские боевики нанесли удары по группе мирных граждан, которые эвакуировались из населенного пункта Богатырь в ДНР под белым флагом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:48:00+03:00

2025-07-08T07:48:00+03:00

2025-07-08T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402109_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_4c75fb9f32b449518e203a0e3f98c8be.jpg

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли удары по группе мирных граждан, которые эвакуировались из населенного пункта Богатырь в ДНР под белым флагом, сообщил РИА Новости боец 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Опер". "Сам бегал до союзников, относил им "радейку" (рацию - ред.). Они рассказывают: "Два дня назад смотрели, как выводят (эвакуируют из населенного пункта Богатырь - ред.) 11 или 10 человек гражданских с белым флагом. Видят, как те заходят в "лесополки" (лесополосы - ред.) и по ним сразу "отрабатывать" (наносить удары - ред.) начинает противник", - сказал РИА Новости штурмовик. Он также отметил, что украинские боевики относятся к мирным жителям как к врагам, а пол и возраст гражданских не имеют никакого значения. Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.

https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027815171.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика