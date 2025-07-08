https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027815171.html

В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта

В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 08.07.2025

В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта

Украинский диверсант был задержан бойцам ВС РФ в освобожденном населенном пункте Богатырь в ДНР, сообщил сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:22:00+03:00

2025-07-08T07:22:00+03:00

2025-07-08T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинский диверсант был задержан бойцам ВС РФ в освобожденном населенном пункте Богатырь в ДНР, сообщил сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Вахх". "Нам стало известно, что в населенном пункте орудуют ДРГшники. Это было еще в Богатыре... К счастью, одного из них взяли в плен. Он отнекивался, что он только-только пришел, никого не знает, а по нашей информации, они там уже находятся достаточно длительное время", - сообщил штурмовик. Также "Вахх" отметил, что украинские диверсанты стараются маскироваться под гражданское население, при этом переодеваясь в военную форму ночью. Главной же целью диверсантов является сбор данных о численности, местоположении и маршрутах передвижения российских войск. Минобороны РФ в мае сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.

https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность