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В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027815171.html
В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта
В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 08.07.2025
В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта
Украинский диверсант был задержан бойцам ВС РФ в освобожденном населенном пункте Богатырь в ДНР, сообщил сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:22:00+03:00
2025-07-08T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинский диверсант был задержан бойцам ВС РФ в освобожденном населенном пункте Богатырь в ДНР, сообщил сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Вахх". "Нам стало известно, что в населенном пункте орудуют ДРГшники. Это было еще в Богатыре... К счастью, одного из них взяли в плен. Он отнекивался, что он только-только пришел, никого не знает, а по нашей информации, они там уже находятся достаточно длительное время", - сообщил штурмовик. Также "Вахх" отметил, что украинские диверсанты стараются маскироваться под гражданское население, при этом переодеваясь в военную форму ночью. Главной же целью диверсантов является сбор данных о численности, местоположении и маршрутах передвижения российских войск. Минобороны РФ в мае сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В освобожденном Богатыре в ДНР задержали украинского диверсанта

Бойцы 36-й мотострелковой бригады задержали украинского диверсанта в Богатыре

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинский диверсант был задержан бойцам ВС РФ в освобожденном населенном пункте Богатырь в ДНР, сообщил сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Вахх".
"Нам стало известно, что в населенном пункте орудуют ДРГшники. Это было еще в Богатыре... К счастью, одного из них взяли в плен. Он отнекивался, что он только-только пришел, никого не знает, а по нашей информации, они там уже находятся достаточно длительное время", - сообщил штурмовик.
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Также "Вахх" отметил, что украинские диверсанты стараются маскироваться под гражданское население, при этом переодеваясь в военную форму ночью. Главной же целью диверсантов является сбор данных о численности, местоположении и маршрутах передвижения российских войск.
Минобороны РФ в мае сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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