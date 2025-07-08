https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027811285.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.07.2025

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:34:00+03:00

2025-07-08T05:34:00+03:00

2025-07-08T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском, сообщило Минобороны."В ходе несения боевого дежурства расчет "Гиацинт-С" получил разведданные о том, что в районе одной из дежурных целей, на подступах к Красноармейску, противник пытается произвести ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Получив целеуказание, военнослужащие оперативно выдвинулись к орудию, навелись по заданным координатам и приступили к огневому поражению противника", — отметили в ведомстве.Как уточнило Минобороны, артиллеристы применили 152-миллиметровые осколочно-фугасные боеприпасы. Ротацию ВСУ успешно сорвали благодаря корректировке огня операторами дронов в режиме реального времени, противник понес серьезные потери.Как сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, войска планомерно охватывают Красноармейск, в дальнейшем это приведет к освобождению города.

https://ria.ru/20250707/krasnoarmeysk-2027564604.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин