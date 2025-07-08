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Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.07.2025
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05:34 08.07.2025 (обновлено: 09:38 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027811285.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.07.2025
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:34:00+03:00
2025-07-08T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском, сообщило Минобороны."В ходе несения боевого дежурства расчет "Гиацинт-С" получил разведданные о том, что в районе одной из дежурных целей, на подступах к Красноармейску, противник пытается произвести ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Получив целеуказание, военнослужащие оперативно выдвинулись к орудию, навелись по заданным координатам и приступили к огневому поражению противника", — отметили в ведомстве.Как уточнило Минобороны, артиллеристы применили 152-миллиметровые осколочно-фугасные боеприпасы. Ротацию ВСУ успешно сорвали благодаря корректировке огня операторами дронов в режиме реального времени, противник понес серьезные потери.Как сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, войска планомерно охватывают Красноармейск, в дальнейшем это приведет к освобождению города.
https://ria.ru/20250707/krasnoarmeysk-2027564604.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
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красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском, сообщило Минобороны.
"В ходе несения боевого дежурства расчет "Гиацинт-С" получил разведданные о том, что в районе одной из дежурных целей, на подступах к Красноармейску, противник пытается произвести ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Получив целеуказание, военнослужащие оперативно выдвинулись к орудию, навелись по заданным координатам и приступили к огневому поражению противника", — отметили в ведомстве.
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Как уточнило Минобороны, артиллеристы применили 152-миллиметровые осколочно-фугасные боеприпасы. Ротацию ВСУ успешно сорвали благодаря корректировке огня операторами дронов в режиме реального времени, противник понес серьезные потери.

Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

Как сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, войска планомерно охватывают Красноармейск, в дальнейшем это приведет к освобождению города.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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