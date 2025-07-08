https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027810430.html

Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР

Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР - РИА Новости, 08.07.2025

Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР

При освобождении села Поддубное в ДНР среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники, слышалась английская и французская речь, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:12:00+03:00

2025-07-08T05:12:00+03:00

2025-07-08T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. При освобождении села Поддубное в ДНР среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники, слышалась английская и французская речь, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый". "Село Поддубное. Зачистка поселка, выгнать врага. Там был сброд. И наемники, разные были языки. Слышали и французский, и английский, и обычные украинцы. Может быть, и контрактники они были, может быть, ТЦК их поймало. Но они были подготовлены неплохо. И экипированы тоже неплохо. В основном, американская (экипировка – ред.) у них. Там и чешские автоматы, и американские гранаты. Все оттуда принесено", – сообщил штурмовик. Также "Шустрый" отметил, что задача, поставленная подразделению, была выполнена на "отлично" и населенный пункт Поддубное полностью освобожден от врага. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность