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Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР - РИА Новости, 08.07.2025
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05:12 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027810430.html
Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР
Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР - РИА Новости, 08.07.2025
Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР
При освобождении села Поддубное в ДНР среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники, слышалась английская и французская речь, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:12:00+03:00
2025-07-08T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. При освобождении села Поддубное в ДНР среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники, слышалась английская и французская речь, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый". "Село Поддубное. Зачистка поселка, выгнать врага. Там был сброд. И наемники, разные были языки. Слышали и французский, и английский, и обычные украинцы. Может быть, и контрактники они были, может быть, ТЦК их поймало. Но они были подготовлены неплохо. И экипированы тоже неплохо. В основном, американская (экипировка – ред.) у них. Там и чешские автоматы, и американские гранаты. Все оттуда принесено", – сообщил штурмовик. Также "Шустрый" отметил, что задача, поставленная подразделению, была выполнена на "отлично" и населенный пункт Поддубное полностью освобожден от врага. Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР

При освобождении Поддубного в ДНР заметили иностранных наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. При освобождении села Поддубное в ДНР среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники, слышалась английская и французская речь, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый".
"Село Поддубное. Зачистка поселка, выгнать врага. Там был сброд. И наемники, разные были языки. Слышали и французский, и английский, и обычные украинцы. Может быть, и контрактники они были, может быть, ТЦК их поймало. Но они были подготовлены неплохо. И экипированы тоже неплохо. В основном, американская (экипировка – ред.) у них. Там и чешские автоматы, и американские гранаты. Все оттуда принесено", – сообщил штурмовик.
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Также "Шустрый" отметил, что задача, поставленная подразделению, была выполнена на "отлично" и населенный пункт Поддубное полностью освобожден от врага.
Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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