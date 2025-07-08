Боец рассказал о наемниках в селе Поддубное в ДНР
При освобождении Поддубного в ДНР заметили иностранных наемников
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. При освобождении села Поддубное в ДНР среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники, слышалась английская и французская речь, сообщил РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый".
"Село Поддубное. Зачистка поселка, выгнать врага. Там был сброд. И наемники, разные были языки. Слышали и французский, и английский, и обычные украинцы. Может быть, и контрактники они были, может быть, ТЦК их поймало. Но они были подготовлены неплохо. И экипированы тоже неплохо. В основном, американская (экипировка – ред.) у них. Там и чешские автоматы, и американские гранаты. Все оттуда принесено", – сообщил штурмовик.
Также "Шустрый" отметил, что задача, поставленная подразделению, была выполнена на "отлично" и населенный пункт Поддубное полностью освобожден от врага.
Минобороны России 6 июля заявило, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18