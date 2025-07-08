https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027795255.html

Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов

Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов - РИА Новости, 08.07.2025

Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов

Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, вернул в строй 18 боевых товарищей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T00:06:00+03:00

2025-07-08T00:06:00+03:00

2025-07-08T00:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, вернул в строй 18 боевых товарищей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, Кузьмин неоднократно под минометными обстрелами противника эвакуировал с поля боя раненых товарищей в безопасное место, оказывал им медицинскую помощь и поддерживал их жизнь до момента эвакуации, организовывал эвакуацию раненых в полевой госпиталь. "Благодаря профессионализму ефрейтора Кузьмина были восстановлены и возвращены в строй 18 боевых товарищей", - говорится в сообщении. Минобороны РФ отметило, что Константин Кузьмин ассистировал в сложной операции по сохранению конечности военнослужащему, получившему минно-взрывную травму, осуществлял уход за раненым вплоть до его возвращения в строй.

https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003862656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность