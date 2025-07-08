https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027795255.html
Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов
Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов - РИА Новости, 08.07.2025
Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов
Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, вернул в строй 18 боевых товарищей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:06:00+03:00
2025-07-08T00:06:00+03:00
2025-07-08T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, вернул в строй 18 боевых товарищей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, Кузьмин неоднократно под минометными обстрелами противника эвакуировал с поля боя раненых товарищей в безопасное место, оказывал им медицинскую помощь и поддерживал их жизнь до момента эвакуации, организовывал эвакуацию раненых в полевой госпиталь. "Благодаря профессионализму ефрейтора Кузьмина были восстановлены и возвращены в строй 18 боевых товарищей", - говорится в сообщении. Минобороны РФ отметило, что Константин Кузьмин ассистировал в сложной операции по сохранению конечности военнослужащему, получившему минно-взрывную травму, осуществлял уход за раненым вплоть до его возвращения в строй.
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003862656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов
Ефрейтор Кузьмин, выполняя боевые задачи, вернул в строй 18 бойцов