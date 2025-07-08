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Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов - РИА Новости, 08.07.2025
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00:06 08.07.2025
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Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов
Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов - РИА Новости, 08.07.2025
Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов
Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, вернул в строй 18 боевых товарищей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:06:00+03:00
2025-07-08T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, вернул в строй 18 боевых товарищей, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, Кузьмин неоднократно под минометными обстрелами противника эвакуировал с поля боя раненых товарищей в безопасное место, оказывал им медицинскую помощь и поддерживал их жизнь до момента эвакуации, организовывал эвакуацию раненых в полевой госпиталь. "Благодаря профессионализму ефрейтора Кузьмина были восстановлены и возвращены в строй 18 боевых товарищей", - говорится в сообщении. Минобороны РФ отметило, что Константин Кузьмин ассистировал в сложной операции по сохранению конечности военнослужащему, получившему минно-взрывную травму, осуществлял уход за раненым вплоть до его возвращения в строй.
https://ria.ru/20250309/spetsoperatsiya-2003862656.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о ефрейторе Кузьмине, вернувшем в строй 18 бойцов

Ефрейтор Кузьмин, выполняя боевые задачи, вернул в строй 18 бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе медицинской группы, вернул в строй 18 боевых товарищей, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
Как сообщили в ведомстве, Кузьмин неоднократно под минометными обстрелами противника эвакуировал с поля боя раненых товарищей в безопасное место, оказывал им медицинскую помощь и поддерживал их жизнь до момента эвакуации, организовывал эвакуацию раненых в полевой госпиталь.
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"Благодаря профессионализму ефрейтора Кузьмина были восстановлены и возвращены в строй 18 боевых товарищей", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ отметило, что Константин Кузьмин ассистировал в сложной операции по сохранению конечности военнослужащему, получившему минно-взрывную травму, осуществлял уход за раненым вплоть до его возвращения в строй.
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