https://ria.ru/20250708/sotrudnichestvo-2027911997.html

Мишустин оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии

Мишустин оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии

Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:43:00+03:00

2025-07-08T14:43:00+03:00

2025-07-08T14:43:00+03:00

экономика

россия

саудовская аравия

михаил мишустин

иннопром

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Саудовской Аравией развиваются динамично. Считаю, что у нас есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтегазовом секторе машиностроения, в автопроме, фармацевтике, производстве минеральных удобрений, в сфере информационных технологий и во многих других", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250707/aviatsiya-2027650467.html

россия

саудовская аравия

екатеринбург

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экономика, россия, саудовская аравия, михаил мишустин, иннопром, екатеринбург