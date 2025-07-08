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Мишустин оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии
Мишустин оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии
Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:43:00+03:00
2025-07-08T14:43:00+03:00
2025-07-08T14:43:00+03:00
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михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в нефтегазовом машиностроении, автопроме, фармацевтике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Саудовской Аравией развиваются динамично. Считаю, что у нас есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтегазовом секторе машиностроения, в автопроме, фармацевтике, производстве минеральных удобрений, в сфере информационных технологий и во многих других", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
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экономика, россия, саудовская аравия, михаил мишустин, иннопром, екатеринбург
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Михаил Мишустин, Иннопром, Екатеринбург
Мишустин оценил перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии
Мишустин: Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества