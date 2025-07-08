https://ria.ru/20250708/slovakiya-2027850168.html
Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика
Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика - РИА Новости, 08.07.2025
Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика
Совершивший в мае 2024 года покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула заявил, что стрелял в политика из-за того, что он якобы "душил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:23:00+03:00
2025-07-08T11:23:00+03:00
2025-07-08T11:23:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946185523_0:215:1000:778_1920x0_80_0_0_8dc4eae3e5bd6417e95dc7ba72991273.jpg
БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Совершивший в мае 2024 года покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула заявил, что стрелял в политика из-за того, что он якобы "душил культуру". Утром во вторник в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица начался судебный процесс по делу о совершенном в мае 2024 года покушении на премьера Словакии, единственным подсудимым по делу проходит 72-летний Цинтула, который стрелял в словацкого премьера, как утверждает следствие, по политическим мотивам. Цинтулу привезли к суду в наручниках в сопровождении вооруженной охраны, подходя к журналистам, которые ждали его у входа в суд, он выкрикнул "Да здравствует свободная культура!" и заявил, что чувствует себя прекрасно. "Потому что душил культуру", - ответил Цинтула на вопрос одного из журналистов о том, почему он в мае 2024 года стрелял в премьера Словакии. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. МВД Словакии информировало, что 72-летний Цинтула руководствовался политическими мотивами, он был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Адвокат и советник премьер-министра Словакии Давид Линдтнер говорил, что стрелявший в Фицо хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства и досрочные выборы, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против кабмина Фицо и не скрывал своего недовольства действующим правительством.
https://ria.ru/20250630/blanar-2026215644.html
https://ria.ru/20250518/fitso-2017705172.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946185523_0:50:1000:800_1920x0_80_0_0_29c77905934b8565f29a8452d650e0ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика
Стрелявший в Фицо заявил, что сделал это из-за того, что политик душил культуру
БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Совершивший в мае 2024 года покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула заявил, что стрелял в политика из-за того, что он якобы "душил культуру".
Утром во вторник в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица начался судебный процесс по делу о совершенном в мае 2024 года покушении на премьера Словакии
, единственным подсудимым по делу проходит 72-летний Цинтула, который стрелял в словацкого премьера, как утверждает следствие, по политическим мотивам.
Цинтулу привезли к суду в наручниках в сопровождении вооруженной охраны, подходя к журналистам, которые ждали его у входа в суд, он выкрикнул "Да здравствует свободная культура!" и заявил, что чувствует себя прекрасно. "Потому что душил культуру", - ответил Цинтула на вопрос одного из журналистов о том, почему он в мае 2024 года стрелял в премьера Словакии.
Покушение на Фицо
, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
МВД Словакии информировало, что 72-летний Цинтула руководствовался политическими мотивами, он был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Адвокат и советник премьер-министра Словакии Давид Линдтнер говорил, что стрелявший в Фицо хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства и досрочные выборы, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против кабмина Фицо и не скрывал своего недовольства действующим правительством.