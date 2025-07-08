https://ria.ru/20250708/slovakiya-2027850168.html

Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика

Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика - РИА Новости, 08.07.2025

Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика

Совершивший в мае 2024 года покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула заявил, что стрелял в политика из-за того, что он якобы "душил... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:23:00+03:00

2025-07-08T11:23:00+03:00

2025-07-08T11:23:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Совершивший в мае 2024 года покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула заявил, что стрелял в политика из-за того, что он якобы "душил культуру". Утром во вторник в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица начался судебный процесс по делу о совершенном в мае 2024 года покушении на премьера Словакии, единственным подсудимым по делу проходит 72-летний Цинтула, который стрелял в словацкого премьера, как утверждает следствие, по политическим мотивам. Цинтулу привезли к суду в наручниках в сопровождении вооруженной охраны, подходя к журналистам, которые ждали его у входа в суд, он выкрикнул "Да здравствует свободная культура!" и заявил, что чувствует себя прекрасно. "Потому что душил культуру", - ответил Цинтула на вопрос одного из журналистов о том, почему он в мае 2024 года стрелял в премьера Словакии. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. МВД Словакии информировало, что 72-летний Цинтула руководствовался политическими мотивами, он был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Адвокат и советник премьер-министра Словакии Давид Линдтнер говорил, что стрелявший в Фицо хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства и досрочные выборы, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против кабмина Фицо и не скрывал своего недовольства действующим правительством.

https://ria.ru/20250630/blanar-2026215644.html

https://ria.ru/20250518/fitso-2017705172.html

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в мире, словакия, роберт фицо