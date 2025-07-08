https://ria.ru/20250708/slet-2028030153.html

В Смоленской области стартовал семейный слет сообщества "Родные - Любимые"

В Смоленской области стартовал семейный слет сообщества "Родные - Любимые" - РИА Новости, 08.07.2025

В Смоленской области стартовал семейный слет сообщества "Родные - Любимые"

Всероссийский летний слет семейного сообщества Движения первых "Родные – Любимые" открылся в День семьи, любви и верности в национальном парке "Смоленское... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:23:00+03:00

2025-07-08T22:23:00+03:00

2025-07-08T22:23:00+03:00

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Всероссийский летний слет семейного сообщества Движения первых "Родные – Любимые" открылся в День семьи, любви и верности в национальном парке "Смоленское Поозерье", сообщает пресс-служба облправительства. В этом году в слете принимают участие более 1300 детей и взрослых из 57 регионов России. Слет пройдет в три смены и завершится 22 июля. В палаточном городке дети, родители, бабушки и дедушки смогут провести время вместе и принять участие в походах, пикниках, совместных зарядках, мастер-классах и других мероприятиях. Кроме того, ежедневно для участников слета организуются тематические собрания, семинары и дискуссии, где специалисты и почетные гости поделятся рекомендациями по вопросам информационной безопасности, гармонизации семейной атмосферы и значимости сохранения семейных ценностей. Во вторник для участников слета прошел праздничный фестиваль, который сопровождался интерактивными мастер-классами, квестами и экологическими экскурсиями. "Участие семей в общероссийских акциях, вовлечение родителей и детей в общее дело подчеркивает значимость семейных проектов. Этот слет является важным событием для нашей области, так как помогает укрепить традиционные семейные ценности, формирует открытый диалог между поколениями", - приводятся в сообщении слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.

https://ria.ru/20250605/lager-2021058469.html

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россия, василий анохин