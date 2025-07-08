Дело директора парка "Патриот" Ахмедова передали в суд
Дело директора парка "Патриот" Ахмедова о мошенничестве передали в суд
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовные дела директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге переданы в суд, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в Парке "Патриот" и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
Петренко добавила, что Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
"Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, п.п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество; служебный подлог; превышение должностных полномочий; незаконный оборот оружия), продолжается.
Кроме того, имущество Попова, Шестерова и Ахмедова более чем на 100 миллионов рублей арестовано.
Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым
9 октября 2024, 06:25