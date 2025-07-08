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Дело директора парка "Патриот" Ахмедова передали в суд - РИА Новости, 08.07.2025
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09:23 08.07.2025 (обновлено: 09:28 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/sk-2027826044.html
Дело директора парка "Патриот" Ахмедова передали в суд
Дело директора парка "Патриот" Ахмедова передали в суд - РИА Новости, 08.07.2025
Дело директора парка "Патриот" Ахмедова передали в суд
Уголовные дела директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:23:00+03:00
2025-07-08T09:28:00+03:00
происшествия
патриот
павел попов (генерал)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовные дела директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге переданы в суд, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в Парке "Патриот" и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.Петренко добавила, что Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве."Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, п.п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество; служебный подлог; превышение должностных полномочий; незаконный оборот оружия), продолжается.Кроме того, имущество Попова, Шестерова и Ахмедова более чем на 100 миллионов рублей арестовано.
https://ria.ru/20250304/patriot-2002922276.html
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происшествия, патриот, павел попов (генерал), россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
Происшествия, Патриот, Павел Попов (генерал), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко
Дело директора парка "Патриот" Ахмедова передали в суд

Дело директора парка "Патриот" Ахмедова о мошенничестве передали в суд

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовные дела директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге переданы в суд, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в Парке "Патриот" и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
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Петренко добавила, что Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
"Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, п.п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество; служебный подлог; превышение должностных полномочий; незаконный оборот оружия), продолжается.
Кроме того, имущество Попова, Шестерова и Ахмедова более чем на 100 миллионов рублей арестовано.
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ПроисшествияПатриотПавел Попов (генерал)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана Петренко
 
 
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