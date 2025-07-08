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СК проверит кафе мигрантов в Новосибирске - РИА Новости, 08.07.2025
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08:41 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sk-2027820673.html
СК проверит кафе мигрантов в Новосибирске
СК проверит кафе мигрантов в Новосибирске - РИА Новости, 08.07.2025
СК проверит кафе мигрантов в Новосибирске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных услуг в открытом мигрантами кафе в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:41:00+03:00
2025-07-08T08:41:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных услуг в открытом мигрантами кафе в Новосибирске, сообщает информационный центр СК РФ. По данным СМИ, мигранты оказывают небезопасные услуги в одном из кафе Новосибирска, а именно реализуют продукты питания с нарушением санитарных норм, а также не используют терминалы для оплаты, вынуждая посетителей переводить деньги на банковский счет. "Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгаеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. В следственном управлении СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка.
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россия
новосибирск
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит кафе мигрантов в Новосибирске

СК проверит на безопасность кафе мигрантов в Новосибирске

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных услуг в открытом мигрантами кафе в Новосибирске, сообщает информационный центр СК РФ.
По данным СМИ, мигранты оказывают небезопасные услуги в одном из кафе Новосибирска, а именно реализуют продукты питания с нарушением санитарных норм, а также не используют терминалы для оплаты, вынуждая посетителей переводить деньги на банковский счет.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгаеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка.
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ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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