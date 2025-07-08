Данные премьера Швеции попадали в открытый доступ из-за пробежек его охраны
Данные премьера Швеции попадали в открытый доступ из-за пробежек телохранителей
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Информация о местоположении премьера Швеции Ульфа Кристессона несколько лет попадала в открытый доступ через приложения для бега его телохранителей, сообщает газета Dagens Nyheter по результатам собственного расследования.
"Расследование показало, что по меньшей мере в 35 случаях телохранители делились подробной информацией, которая может быть напрямую связана с Ульфом Кристерссоном и местами, которые он часто посещает", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, телохранители премьера несколько лет загружали в фитнес-приложение Strava маршруты своих пробежек, по которым было нетрудно отследить перемещение премьера и места, в которых он останавливался. По данным издания, в результате утечек мог быть раскрыт частный домашний адрес Кристерссона, маршруты, по которым он обычно ездит, а также места его ночлежек в заграничных поездках.
По данным издания, профили телохранителей были открытыми, в них содержалась информация в том числе об их роде деятельности.
Пресс-секретарь полиции безопасности Швеции (Säpo) Карл Мелин сообщил телеканалу SVT, что руководство Säpo не знало, что фитнес-приложение может представлять угрозу безопасности.
Газета Washington Post сообщала в 2018 году, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах. После этого Пентагон запретил военным использование на электронных устройствах приложений со встроенной функцией геолокации.