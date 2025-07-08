https://ria.ru/20250708/shvetsiya-2027878827.html

Данные премьера Швеции попадали в открытый доступ из-за пробежек его охраны

Данные премьера Швеции попадали в открытый доступ из-за пробежек его охраны - РИА Новости, 08.07.2025

Данные премьера Швеции попадали в открытый доступ из-за пробежек его охраны

Информация о местоположении премьера Швеции Ульфа Кристессона несколько лет попадала в открытый доступ через приложения для бега его телохранителей, сообщает... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:17:00+03:00

2025-07-08T13:17:00+03:00

2025-07-08T13:17:00+03:00

в мире

швеция

сша

ирак

ульф кристерссон

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139819_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_af9516b893217f5234f31700ddc13768.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Информация о местоположении премьера Швеции Ульфа Кристессона несколько лет попадала в открытый доступ через приложения для бега его телохранителей, сообщает газета Dagens Nyheter по результатам собственного расследования. "Расследование показало, что по меньшей мере в 35 случаях телохранители делились подробной информацией, которая может быть напрямую связана с Ульфом Кристерссоном и местами, которые он часто посещает", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, телохранители премьера несколько лет загружали в фитнес-приложение Strava маршруты своих пробежек, по которым было нетрудно отследить перемещение премьера и места, в которых он останавливался. По данным издания, в результате утечек мог быть раскрыт частный домашний адрес Кристерссона, маршруты, по которым он обычно ездит, а также места его ночлежек в заграничных поездках. По данным издания, профили телохранителей были открытыми, в них содержалась информация в том числе об их роде деятельности. Пресс-секретарь полиции безопасности Швеции (Säpo) Карл Мелин сообщил телеканалу SVT, что руководство Säpo не знало, что фитнес-приложение может представлять угрозу безопасности. Газета Washington Post сообщала в 2018 году, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах. После этого Пентагон запретил военным использование на электронных устройствах приложений со встроенной функцией геолокации.

https://ria.ru/20250113/shvetsiya-1993422100.html

https://ria.ru/20250128/rossija-1995845445.html

швеция

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, сша, ирак, ульф кристерссон, министерство обороны сша