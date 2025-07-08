https://ria.ru/20250708/shebekino-2028020533.html

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, в том числе 14-летний подросток, сообщает губернатор... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:27:00+03:00

2025-07-08T20:27:00+03:00

2025-07-08T21:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2028021829_0:227:899:733_1920x0_80_0_0_96f16e7e1cf261789ab8f023094637f0.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, в том числе 14-летний подросток, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них 14-летний ребёнок", - говорится в сообщении.Уточняется, что мальчика с резаной раной стопы доставят в детскую больницу. Пострадавшая женщина самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи, предварительно, ее диагноз — баротравма.Кроме того, в результате прилётов снарядов повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного дома, частного дома и коммерческого объекта, также была перебита линия электропередачи и посечён осколками автомобиль."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия