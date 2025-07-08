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ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие
Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, в том числе 14-летний подросток, сообщает губернатор... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:27:00+03:00
2025-07-08T20:27:00+03:00
2025-07-08T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, в том числе 14-летний подросток, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них 14-летний ребёнок", - говорится в сообщении.Уточняется, что мальчика с резаной раной стопы доставят в детскую больницу. Пострадавшая женщина самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи, предварительно, ее диагноз — баротравма.Кроме того, в результате прилётов снарядов повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного дома, частного дома и коммерческого объекта, также была перебита линия электропередачи и посечён осколками автомобиль."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие
Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадали двое, включая подростка