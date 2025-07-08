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ФСБ показала кадры задержания пособника украинской разведки в Севастополе
ФСБ показала кадры задержания пособника украинской разведки в Севастополе - РИА Новости, 08.07.2025
ФСБ показала кадры задержания пособника украинской разведки в Севастополе
ФСБ России показала видео задержания жителя Севастополя, работавшего на военную разведку Украины и получившего затем 17 лет колонии за госизмену. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:26:00+03:00
2025-07-08T18:26:00+03:00
2025-07-08T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания жителя Севастополя, работавшего на военную разведку Украины и получившего затем 17 лет колонии за госизмену.Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для Главного управления разведки министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю. Как установил суд, 37-летний севастополец, действуя по заданию военной разведки Украины, собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это по Telegram. Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам. Задержали его в декабре 2024 года. Был возбуждено дело о госизмене в форме шпионажа.Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с кадрами задержания севастопольца. Это произошло около автотрассы: показано, как из автомобиля задержанного силовики достали украинский флаг.
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Вынесение приговора жителю Севастополя, обвиняемому в госизмене
Вынесение приговора жителю Севастополя, обвиняемому в госизмене
2025-07-08T18:26
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фсб, украина, севастополь, россия, telegram, происшествия
ФСБ, Украина, Севастополь, Россия, Telegram, Происшествия
ФСБ показала кадры задержания пособника украинской разведки в Севастополе
ФСБ показала видео задержания работавшего на разведку ВСУ жителя Севастополя