https://ria.ru/20250708/sevastopol-2028000772.html

ФСБ показала кадры задержания пособника украинской разведки в Севастополе

ФСБ показала кадры задержания пособника украинской разведки в Севастополе - РИА Новости, 08.07.2025

ФСБ показала кадры задержания пособника украинской разведки в Севастополе

ФСБ России показала видео задержания жителя Севастополя, работавшего на военную разведку Украины и получившего затем 17 лет колонии за госизмену. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:26:00+03:00

2025-07-08T18:26:00+03:00

2025-07-08T18:26:00+03:00

фсб

украина

севастополь

россия

telegram

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027999517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb552d0861647268db32d7ff62036595.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания жителя Севастополя, работавшего на военную разведку Украины и получившего затем 17 лет колонии за госизмену.Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для Главного управления разведки министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю. Как установил суд, 37-летний севастополец, действуя по заданию военной разведки Украины, собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это по Telegram. Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам. Задержали его в декабре 2024 года. Был возбуждено дело о госизмене в форме шпионажа.Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с кадрами задержания севастопольца. Это произошло около автотрассы: показано, как из автомобиля задержанного силовики достали украинский флаг.

https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html

украина

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вынесение приговора жителю Севастополя, обвиняемому в госизмене Вынесение приговора жителю Севастополя, обвиняемому в госизмене 2025-07-08T18:26 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фсб, украина, севастополь, россия, telegram, происшествия