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В Сербии ночью задержали 18 участников протестов - РИА Новости, 08.07.2025
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11:41 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/serbiya-2027855230.html
В Сербии ночью задержали 18 участников протестов
В Сербии ночью задержали 18 участников протестов - РИА Новости, 08.07.2025
В Сербии ночью задержали 18 участников протестов
Полиция Сербии задержала 18 протестующих в ночь на вторник, движение на трассах в стране восстановлено, заявила пресс-служба сербского МВД. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:41:00+03:00
2025-07-08T11:41:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
воислав шешель
ана брнабич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 8 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала 18 протестующих в ночь на вторник, движение на трассах в стране восстановлено, заявила пресс-служба сербского МВД. "Сотрудники МВД за прошедшую ночь проверили документы у 800 человек, 18 доставлены в отделения полиции. Из них 16 - за совершенные административные правонарушения и двое - по подозрению в нарушении уголовного кодекса и совершении преступлений. Все блокады на территории Сербии и Белграда устранены", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что инциденты и задержания произошли в Белграде, Нови-Саде и Ужице. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля. Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад". Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
https://ria.ru/20250704/mvd-2027074785.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, воислав шешель, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Воислав Шешель, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
В Сербии ночью задержали 18 участников протестов

Полиция Сербии ночью проверила документы у 800 протестующих и задержала 18

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Сербии
Акция протеста в Сербии - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Сербии
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БЕЛГРАД, 8 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала 18 протестующих в ночь на вторник, движение на трассах в стране восстановлено, заявила пресс-служба сербского МВД.
"Сотрудники МВД за прошедшую ночь проверили документы у 800 человек, 18 доставлены в отделения полиции. Из них 16 - за совершенные административные правонарушения и двое - по подозрению в нарушении уголовного кодекса и совершении преступлений. Все блокады на территории Сербии и Белграда устранены", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
МВД Сербии предупредило о последствиях блокирования движения в Белграде
4 июля, 01:35
Уточняется, что инциденты и задержания произошли в Белграде, Нови-Саде и Ужице.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля.
Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад".
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах
3 июля, 23:05
Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичВоислав ШешельАна БрнабичБеспорядки в Белграде
 
 
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