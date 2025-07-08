В Сербии ночью задержали 18 участников протестов

БЕЛГРАД, 8 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала 18 протестующих в ночь на вторник, движение на трассах в стране восстановлено, заявила пресс-служба сербского МВД. "Сотрудники МВД за прошедшую ночь проверили документы у 800 человек, 18 доставлены в отделения полиции. Из них 16 - за совершенные административные правонарушения и двое - по подозрению в нарушении уголовного кодекса и совершении преступлений. Все блокады на территории Сербии и Белграда устранены", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что инциденты и задержания произошли в Белграде, Нови-Саде и Ужице. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля. Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад". Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
БЕЛГРАД, 8 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала 18 протестующих в ночь на вторник, движение на трассах в стране восстановлено, заявила пресс-служба сербского МВД.
"Сотрудники МВД за прошедшую ночь проверили документы у 800 человек, 18 доставлены в отделения полиции. Из них 16 - за совершенные административные правонарушения и двое - по подозрению в нарушении уголовного кодекса и совершении преступлений. Все блокады на территории Сербии и Белграда устранены", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что инциденты и задержания произошли в Белграде, Нови-Саде и Ужице.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля.
Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад".
Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
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