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Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2025
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11:21 08.07.2025 (обновлено: 12:39 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/semya-2027849832.html
Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос
Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2025
Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос
Большинство (68%) россиян назвали крепкую семью их главной ценностью, для 33% респондентов наиболее важна историческая память, для 30% — гордость за страну,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:21:00+03:00
2025-07-08T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Большинство (68%) россиян назвали крепкую семью их главной ценностью, для 33% респондентов наиболее важна историческая память, для 30% — гордость за страну, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Главной традиционной российской ценностью 49% граждан РФ назвали семью, 34% — патриотизм, 32% респондентов наиболее важными для страны считают гуманистические ценности. В частной жизни для опрошенных также важна семья (68%), а также историческая память и преемственность поколений (33%), гордость за страну и права и свободы человека (по 30%). Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 57% россиян считают, что идеальная семья — это полная семья с детьми, 48% утверждают, что это семья, где царят любовь и поддержка, 19% — где нет материальных проблем. Кроме того, 84% респондентов считают, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20241024/opros-1979777813.html
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общество, россия, вциом
Хорошие новости, Общество, Россия, ВЦИОМ
Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос

ВЦИОМ: 68% россиян назвали крепкую семью главной ценностью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодая семья с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Большинство (68%) россиян назвали крепкую семью их главной ценностью, для 33% респондентов наиболее важна историческая память, для 30% — гордость за страну, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Главной традиционной российской ценностью 49% граждан РФ назвали семью, 34% — патриотизм, 32% респондентов наиболее важными для страны считают гуманистические ценности. В частной жизни для опрошенных также важна семья (68%), а также историческая память и преемственность поколений (33%), гордость за страну и права и свободы человека (по 30%).
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Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 57% россиян считают, что идеальная семья — это полная семья с детьми, 48% утверждают, что это семья, где царят любовь и поддержка, 19% — где нет материальных проблем. Кроме того, 84% респондентов считают, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
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