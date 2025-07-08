https://ria.ru/20250708/semya-2027798648.html

В России пройдет Всероссийский парад семьи

В России пройдет Всероссийский парад семьи - РИА Новости, 08.07.2025

В России пройдет Всероссийский парад семьи

Всероссийский парад семьи состоится во вторник более чем в 100 городах страны, рассказали в пресс-службе соорганизаторов праздника - общероссийском движении... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:14:00+03:00

2025-07-08T01:14:00+03:00

2025-07-08T01:14:00+03:00

общество

россия

петропавловск-камчатский

калининград

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Всероссийский парад семьи состоится во вторник более чем в 100 городах страны, рассказали в пресс-службе соорганизаторов праздника - общероссийском движении "Сорок Сороков", добавив, что на параде ждут и одиноких людей, разделяющих семейные ценности. "Восьмого июля более чем в 100 городах России пройдёт Всероссийский парад семьи. В День семьи, любви и верности, который традиционно празднуется в день памяти небесных покровителей семей - благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских - и который указом президента от 28 июня 2022 года стал государственным праздником, российские семьи выйдут на улицы, чтобы соединиться в семейном шествии. Ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В прошлом 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии", - сказали в пресс-службе "Сорока Сороков". Там отметили, что к участию в параде приглашаются и те, кто еще не нашел свою вторую половинку, но разделяет семейные ценности. Во многих городах парад семьи начнется с молебна Петру и Февронии Муромским, продолжится праздничным семейным шествием, а завершится сценическим представлением для семей. "В Москве праздничное семейное шествие состоится в парке ВДНХ с 17:30 до 21:00 под лозунгом "Россия — семья семей". Участие в параде примут многодетные семьи, знаменитые спортсмены и деятели культуры, политики, представители общественных организаций, Церкви и власти. После всех гостей ждёт концерт, на котором состоится награждение многодетных семей за их вклад в укрепление семейных ценностей. Также в программе - работа аниматоров и интерактивных площадок, концерт с участием артистов", - пояснили в пресс-службе. В 2025 году участниками парада семей станут родители вместе с детьми, бабушками и дедушками — несколько поколений, которые выступают за традиционные семейные ценности. Среди целей парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей. "Для России сегодня вопрос возрождения и актуализации традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей является основополагающим. Если мы не возродим ценность крепкой многопоколенной многодетной семьи, нас уже в ближайшие десятилетия ждёт демографический коллапс. Всероссийский парад семьи - это символ этого возрождения, который должен показать, что людей разделяющих традиционные семейные ценности, большинство не только в России, но и в мире, загоняемом в последние годы в другие ценности и другие парады", - сказал РИА Новости лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин. Основным организатором Всероссийского парада семьи является Общероссийское общественное движение "Семья", соорганизаторами являются Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество", Федерация бокса России, Общероссийское движение "Сорок Сороков", Общенациональная программа "В кругу семьи".

https://ria.ru/20250704/semya-2027201319.html

https://ria.ru/20250707/donetsk-2027783682.html

россия

петропавловск-камчатский

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, петропавловск-камчатский, калининград