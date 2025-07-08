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В ВТБ оценили рост рублевых сбережений россиян в банках - РИА Новости, 08.07.2025
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09:04 08.07.2025 (обновлено: 11:27 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/sberezheniya-2027823220.html
В ВТБ оценили рост рублевых сбережений россиян в банках
В ВТБ оценили рост рублевых сбережений россиян в банках - РИА Новости, 08.07.2025
В ВТБ оценили рост рублевых сбережений россиян в банках
Объем рублевых сбережений россиян в банках за январь-июнь вырос почти на семь процентов и превысил 57,3 триллиона рублей, сообщает ВТБ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:04:00+03:00
2025-07-08T11:27:00+03:00
экономика
россия
вклады
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Объем рублевых сбережений россиян в банках за январь-июнь вырос почти на семь процентов и превысил 57,3 триллиона рублей, сообщает ВТБ. "По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь-июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 триллиона. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 триллиона рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%", — говорится в сообщении. Согласно расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали четыре триллиона рублей процентного дохода — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет девяти триллионов рублей. "Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублевых сбережений показал прирост на уровне двух процентов, во втором — уже пяти процентов", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Отмечается, что основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 триллиона рублей. При этом в ВТБ объем рублевых пассивов физических лиц с начала года вырос на 563 миллиарда рублей, составив более 10,5 триллиона рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил почти 11,1 триллиона рублей, подытожили в банке.
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экономика, россия, вклады, втб (банк)
Экономика, Россия, Вклады, ВТБ (банк)
В ВТБ оценили рост рублевых сбережений россиян в банках

ВТБ: объем рублевых сбережений россиян в банках за полгода вырос на 6,9%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Объем рублевых сбережений россиян в банках за январь-июнь вырос почти на семь процентов и превысил 57,3 триллиона рублей, сообщает ВТБ.
"По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь-июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 триллиона. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 триллиона рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%", — говорится в сообщении.
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Согласно расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали четыре триллиона рублей процентного дохода — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет девяти триллионов рублей.
"Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублевых сбережений показал прирост на уровне двух процентов, во втором — уже пяти процентов", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Отмечается, что основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 триллиона рублей.
При этом в ВТБ объем рублевых пассивов физических лиц с начала года вырос на 563 миллиарда рублей, составив более 10,5 триллиона рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил почти 11,1 триллиона рублей, подытожили в банке.
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