https://ria.ru/20250708/sanktsii-2027866756.html

В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными

В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными - РИА Новости, 08.07.2025

В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными

США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:33:00+03:00

2025-07-08T12:33:00+03:00

2025-07-08T12:37:00+03:00

сша

москва

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными, они вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.

https://ria.ru/20250708/kreml-2027867292.html

сша

москва

россия

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2025

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сша, москва, дмитрий песков, россия