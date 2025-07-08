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В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными - РИА Новости, 08.07.2025
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12:33 08.07.2025 (обновлено: 12:37 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/sanktsii-2027866756.html
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными - РИА Новости, 08.07.2025
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными
США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:37:00+03:00
сша
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными, они вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250708/kreml-2027867292.html
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сша, москва, дмитрий песков, россия
США, Москва, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными

санкции США против России вредят предпринимателям двух стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными, они вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций
Вчера, 12:36
 
СШАМоскваДмитрий ПесковРоссия
 
 
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