https://ria.ru/20250708/sanktsii-2027866756.html
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными - РИА Новости, 08.07.2025
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными
США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, Москва считает их незаконными, они вредят предпринимателям двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными, они вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250708/kreml-2027867292.html
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сша, москва, дмитрий песков, россия
США, Москва, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными
санкции США против России вредят предпринимателям двух стран