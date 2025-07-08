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В Подмосковье зарегистрировали более 100 тысяч самозанятых с начала года
В Подмосковье зарегистрировали более 100 тысяч самозанятых с начала года - РИА Новости, 08.07.2025
В Подмосковье зарегистрировали более 100 тысяч самозанятых с начала года
Заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что за первые полгода 2025 года численность зарегистрированных самозанятых в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:07:00+03:00
2025-07-08T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что за первые полгода 2025 года численность зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилась на 100 тысяч человек. Итоговый показатель составил 958 тысяч человек, что свидетельствует о росте предпринимательской активности в Московском регионе, написал 360.ru."По итогам шести месяцев этого года количество самозанятых в Подмосковье достигло 958 тысяч. Отмечу, что в начале года в регионе было зарегистрировано 844,5 тысячи предпринимателей в таком статусе", – сказала она.Одним из факторов, стимулирующих развитие малого бизнеса, являются программы государственной поддержки, доступные для самозанятых граждан. Важным инструментом является финансовая помощь в продвижении товаров и услуг через торговые платформы, позволяющие покрыть половину расходов на маркетинговую активность. Государственная программа предусматривает выплаты субсидий до 500 тысяч рублей, что стимулирует увеличение объемов продаж и расширение ассортимента предлагаемой продукции.С условиями предоставления льгот и субсидий можно ознакомиться на специальном ресурсе инвестиционного портала Московской области, содержащем актуальные данные о программах поддержки малого предпринимательства.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что за первые полгода 2025 года численность зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилась на 100 тысяч человек. Итоговый показатель составил 958 тысяч человек, что свидетельствует о росте предпринимательской активности в Московском регионе, написал 360.ru
.
"По итогам шести месяцев этого года количество самозанятых в Подмосковье достигло 958 тысяч. Отмечу, что в начале года в регионе было зарегистрировано 844,5 тысячи предпринимателей в таком статусе", – сказала она.
Одним из факторов, стимулирующих развитие малого бизнеса, являются программы государственной поддержки, доступные для самозанятых граждан. Важным инструментом является финансовая помощь в продвижении товаров и услуг через торговые платформы, позволяющие покрыть половину расходов на маркетинговую активность. Государственная программа предусматривает выплаты субсидий до 500 тысяч рублей, что стимулирует увеличение объемов продаж и расширение ассортимента предлагаемой продукции.
С условиями предоставления льгот и субсидий можно ознакомиться на специальном ресурсе инвестиционного портала Московской области, содержащем актуальные данные о программах поддержки малого предпринимательства.