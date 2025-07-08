https://ria.ru/20250708/samolet-2027869615.html

Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300 на выставке "Иннопром"

Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300 на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300 на выставке "Иннопром"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел модернизированный региональный пассажирский самолет Ил-114-300 на международной промышленной выставке... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:47:00+03:00

2025-07-08T12:47:00+03:00

2025-07-08T13:19:00+03:00

технологии

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екатеринбург

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михаил мишустин

ил-114-300

ан-24

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел модернизированный региональный пассажирский самолет Ил-114-300 на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин в ходе осмотра самолета поднялся в салон и подробно осмотрел его, а также заглянул в кабину к пилотам и недолго пообщался с ними. Премьеру рассказали, что салон самолета более широкий по сравнению с аналогами. "И большие люди тоже бывают", - отметил в ответ Мишустин. Кроме того, глава правительства отметил, что, по его данным, самолет на 14% эффективнее зарубежных аналогов. Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур. Воздушное судно является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Модернизированная версия собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Всего по программе летных испытаний на двух опытных образцах выполнено более 180 полетов. Самолет рассчитан на 68 пассажиров, максимальная высота полета - 7 600 м. На данный момент он находится на этапе сертификации. В декабре 2025 года планируется получить сертификат и запустить самолет в серийное производство. -0-

https://ria.ru/20241120/finansirovanie-1984873073.html

https://ria.ru/20250707/innoprom-2027161547.html

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екатеринбург

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, екатеринбург, франция, михаил мишустин, ил-114-300, ан-24, иннопром