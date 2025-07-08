https://ria.ru/20250708/samolet-2027841455.html

На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 08.07.2025

На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП во время посадки в Усть-Большерецком районе Камчатки, пострадавших нет, судно повреждено, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:36:00+03:00

2025-07-08T10:36:00+03:00

2025-07-08T10:37:00+03:00

происшествия

камчатка

усть-большерецкий район

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП во время посадки в Усть-Большерецком районе Камчатки, пострадавших нет, судно повреждено, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."По предварительным данным, 8 июля около 13.20 (04.20 мск) воздушное судно Ан-2, выполнявшее рейс по маршруту аэропорт Мильково – посадочная площадка Озерновское в Усть-Большерецком районе Камчатского края, во время посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 7 человек. Пострадавших нет, судно имеет повреждения", - говорится в сообщении.Камчатская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20250526/samolet-2019059375.html

камчатка

усть-большерецкий район

россия

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происшествия, камчатка, усть-большерецкий район, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), ан-2