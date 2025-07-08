На Западе обрушились на генсека НАТО из-за слов о России
Риттер: Рютте отказывается признать крах НАТО
© AP Photo / Alex BrandonГенсек НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Alex Brandon
Генсек НАТО Марк Рютте . Архивное фото
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отчаянно пытается прикрыть крах альянса выдуманной российской угрозой, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Если вы видели выступление Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, — он сделал унизительнейшую презентацию, где по сути заявил, что если НАТО не даст отпор России, то всем европейцам придется учить русский язык. Он признает полный провал НАТО за последние десятилетия в создании чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего жизнеспособную оборонную промышленность. И теперь он осознает, что единственный способ удержать этот искусственный каркас под названием "Европейский Союз" — это продвигать необходимость НАТО. Но для этого нужна угроза. Сейчас этой угрозой называют Россию. Им придется разорить себя морально и финансово, чтобы дальше продвигать эту идею. Рютте — как пациент хосписа, который не уходит тихо в ночь, а цепляется за жизнь какое-то время", — отметил он.
Аналитик подчеркнул, что Украина потерпит поражение, и тогда западным странам придется решать, хотят ли они разорить себя, пытаясь поддерживать ложную веру в то, что она сможет восстать из мертвых.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".