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Биография Юлии Рутберг

Биография Юлии Рутберг - РИА Новости, 08.07.2025

Биография Юлии Рутберг

Актриса театра и кино, народная артистка России Юлия Ильинична Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве. Ее отец Илья Рутберг – известный театральный деятель, РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:15:00+03:00

2025-07-08T03:15:00+03:00

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Актриса театра и кино, народная артистка России Юлия Ильинична Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве. Ее отец Илья Рутберг – известный театральный деятель, основатель первой в мире кафедры пантомимы и пластического искусства, соучредитель театра "Наш дом" при ДК МГУ и автор многочисленных учебников по пантомиме. Мама – Ирина Суворова – работала преподавателем музыки по классу фортепиано.В 1988 году окончила Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Училась на курсе народной артистки РСФСР Аллы Казанской. С 1988 года Юлия Рутберг служит в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Исполняла роли в спектаклях: "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Амфитрион" по комедии Мольера, "Пиковая дама" по повести Александра Пушкина, "Медея" по драме Жана Ануя, "Королева красоты" Мартина Макдонаха,"Лир" Уильяма Шекспира, "Я тебя больше не знаю, милый" по пьесе Альдо де Бенедетти и др.В текущем театральном сезоне занята в спектаклях "Война и мир" Льва Толстого, "Крик лангусты" по пьесе Джона Марелла, "Улыбнись нам, Господи" по произведениям Григория Кановича, "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца, "Солнце Ландау" по мотивам одноименной пьесы Татьяны Осиной и Марины Ошариной. Юлия Рутберг выступает на сцене театра с моноспектаклями "Вся эта суета", "Кабаре "Бродячая собака" и "13 вопросов к Ахматовой". В творческом багаже Юлии Рутберг несколько музыкально-литературных программ, подготовленных совместно с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н.П. Осипова, – "Приношение Гиппиус", "Приношение Рахманинову" и "Демон. Приношение Лермонтову".Помимо этого, сыграла Анну Андреевну в "Хлестакове" в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского (ныне "Электротеатр Станиславский"), Аркадину в "Опыте освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского" в Театре наций, все женские роли в "Докторе Чехове" в совместном проекте Театра на Литейном и Такого театра в Санкт-Петербурге, участвовала в целом ряде других постановок.В кино дебютировала в 1988 году с эпизодической роли в фильме Александра Полынникова "Приморский бульвар".Всего на счету актрисы более 120 ролей в фильмах и сериалах, среди которых: "Похороны Сталина" (1990), "Макаров" (1993), "Каменская" (1999), "Огнеборцы" (2003), "Участок" (2003), "Не родись красивой" (2005-2006), "Женская дружба" (2007), "Частное пионерское" (2012), "Анна Герман" (2012), "Мотыльки" (2013), "Орлова и Александров" (2015), "Икра" (2017), "Бендер: Начало", "Бендер: Золото империи" (оба – 2021), "Доктор Краснов" (2023) и др.Принимала участие в озвучивании ряда анимационных картин. В их числе – "Короли и капуста" (1996), "Гора самоцветов" (2004), "Гадкий утенок" (2010), "Суворов" (2022). Юлия Рутберг преподает в Высшей школе деятелей сценического искусства "Школа Г.Г. Дадамяна". Является художественным руководителем курса. Член Гильдии актеров Союза кинематографистов России (1995) и Союза театральных деятелей РФ (1992).Народная артистка РФ (2016). Награждена орденом Дружбы (2021). Лауреат театральной премии "Чайка" в номинации "Некоторые любят погорячее" (спектакль "Хлестаков" по комедии Николая Гоголя "Ревизор", 1997), российской театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая женская роль" (спектакль "Медея" Жана Ануя, 2012), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" в номинации "Лучшие из лучших" (2016) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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