https://ria.ru/20250708/rossiya-2027938996.html
Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров
Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров - РИА Новости, 08.07.2025
Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров
Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:45:00+03:00
2025-07-08T15:45:00+03:00
2025-07-08T15:45:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bda3c99345e53ed0ee9686a2acbcabd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы не ограничены в перечне стран, с которыми мы готовы выстраивать свое кооперационное начало. Поэтому как до этого, так и в будущем… мы рассчитываем на совместные проекты на взаимовыгодных условиях, если это будет интересно нашим", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром". Первый вице-премьер РФ отметил, что в атомной отрасли, химической промышленности, космической сфере, ОПК и ряде других отраслей Россия чувствует себя абсолютно уверенно, облагает надежными компетенциям и готова приглашать партнеров к совместным проектам. Мантуров привел пример сотрудничество с Белоруссией в области авиации. Россия и республика договорились о создании совместного проекта в области гражданской авиации - самолет "Освей". "Это просто как частность, как пример того, как мы должны двигаться в кооперационном сотрудничестве. В первую очередь со странами Евразийского экономического союза, со странами СНГ, БРИКС и со странами Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока,... Юго-Восточной Азии и Африки", - добавил Мантуров.
https://ria.ru/20250708/rossiya-2027910685.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b23c9276749009603810dfb18bdd7c0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров
Мантуров: Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова сотрудничать