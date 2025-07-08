https://ria.ru/20250708/rossiya-2027938996.html

Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров

Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров - РИА Новости, 08.07.2025

Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров

Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:45:00+03:00

2025-07-08T15:45:00+03:00

2025-07-08T15:45:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы не ограничены в перечне стран, с которыми мы готовы выстраивать свое кооперационное начало. Поэтому как до этого, так и в будущем… мы рассчитываем на совместные проекты на взаимовыгодных условиях, если это будет интересно нашим", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром". Первый вице-премьер РФ отметил, что в атомной отрасли, химической промышленности, космической сфере, ОПК и ряде других отраслей Россия чувствует себя абсолютно уверенно, облагает надежными компетенциям и готова приглашать партнеров к совместным проектам. Мантуров привел пример сотрудничество с Белоруссией в области авиации. Россия и республика договорились о создании совместного проекта в области гражданской авиации - самолет "Освей". "Это просто как частность, как пример того, как мы должны двигаться в кооперационном сотрудничестве. В первую очередь со странами Евразийского экономического союза, со странами СНГ, БРИКС и со странами Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока,... Юго-Восточной Азии и Африки", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20250708/rossiya-2027910685.html

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экономика, россия, денис мантуров