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Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко - РИА Новости, 08.07.2025
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12:59 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/rossiya-2027873327.html
Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко
Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко - РИА Новости, 08.07.2025
Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко
Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:59:00+03:00
2025-07-08T12:59:00+03:00
россия
александр грушко
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, - это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край. Но мы тоже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению, как в плане обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций", - сказал Грушко в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. "Президенты (России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон - ред.) поговорили, но состояние связей осталось прежним", - добавил Грушко. Путин и Макрон во вторник, 1 июля, провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
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россия, александр грушко, санкции в отношении россии, евросоюз
Россия, Александр Грушко, Санкции в отношении России, Евросоюз
Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко

Грушко: Россия накопила достаточный опыт как противостоять санкциям Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, - это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край. Но мы тоже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению, как в плане обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций", - сказал Грушко в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.
"Президенты (России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон - ред.) поговорили, но состояние связей осталось прежним", - добавил Грушко.
Путин и Макрон во вторник, 1 июля, провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
6 июля, 22:27
 
РоссияАлександр ГрушкоСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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