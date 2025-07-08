https://ria.ru/20250708/rossiya-2027873327.html

Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко

Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко - РИА Новости, 08.07.2025

Россия накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС, заявил Грушко

Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:59:00+03:00

2025-07-08T12:59:00+03:00

2025-07-08T12:59:00+03:00

россия

александр грушко

санкции в отношении россии

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_3137353208ed2552b762a0db4f9d0041.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, - это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край. Но мы тоже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению, как в плане обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций", - сказал Грушко в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. "Президенты (России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон - ред.) поговорили, но состояние связей осталось прежним", - добавил Грушко. Путин и Макрон во вторник, 1 июля, провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.

https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027549173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр грушко, санкции в отношении россии, евросоюз