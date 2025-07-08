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Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/rossiya-2027863640.html
Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов
Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:22:00+03:00
2025-07-08T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир рогов
министерство обороны сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Дональд Трамп хочет от России, чтобы она поступилась своими интересами, но это невозможно. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Он также заявил, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Причина, что конфликт на постукраинском пространстве продолжается, не в том, что этого якобы хочет Россия, а в том, что Трамп хочет невозможного в отношении России - чтобы она поступилась своими национальными интересами, а также прекратила выполнение задач специальной военной операции без каких-либо внятных гарантий своей безопасности", - сказал Рогов. По его словам, Трамп прекрасно понимает, что не может диктовать свою позицию и волю России, отсюда различные эмоциональные заявления и оценки ситуации с его стороны, а также решение о возобновлении поставок оружия Украине.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир рогов, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Министерство обороны США
Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов

Член ОП Рогов: Трамп хочет от России, чтобы она поступилась своими интересами

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Дональд Трамп хочет от России, чтобы она поступилась своими интересами, но это невозможно.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Он также заявил, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.
"Причина, что конфликт на постукраинском пространстве продолжается, не в том, что этого якобы хочет Россия, а в том, что Трамп хочет невозможного в отношении России - чтобы она поступилась своими национальными интересами, а также прекратила выполнение задач специальной военной операции без каких-либо внятных гарантий своей безопасности", - сказал Рогов.
По его словам, Трамп прекрасно понимает, что не может диктовать свою позицию и волю России, отсюда различные эмоциональные заявления и оценки ситуации с его стороны, а также решение о возобновлении поставок оружия Украине.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир РоговМинистерство обороны США
 
 
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