https://ria.ru/20250708/rossiya-2027863640.html

Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов

Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп хочет невозможного от России, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:22:00+03:00

2025-07-08T12:22:00+03:00

2025-07-08T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент США Дональд Трамп хочет от России, чтобы она поступилась своими интересами, но это невозможно. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Он также заявил, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Причина, что конфликт на постукраинском пространстве продолжается, не в том, что этого якобы хочет Россия, а в том, что Трамп хочет невозможного в отношении России - чтобы она поступилась своими национальными интересами, а также прекратила выполнение задач специальной военной операции без каких-либо внятных гарантий своей безопасности", - сказал Рогов. По его словам, Трамп прекрасно понимает, что не может диктовать свою позицию и волю России, отсюда различные эмоциональные заявления и оценки ситуации с его стороны, а также решение о возобновлении поставок оружия Украине.

https://ria.ru/20250708/medvedev-2027841859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир рогов, министерство обороны сша