"Придется платить": в Британии выяснили, как Россия обанкротит Европу
Меркурис: Европа разорится после компенсации украденных активов России
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Выплаты и компенсации за использование российских замороженных активов разорят Европу, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Одним из требований Москвы всегда было возвращение замороженных в Европе российских активов. Думаю, это также подразумевает и проценты, которые продолжают начисляться все это время. ЕС очень активно изымали эти проценты, а некоторые правительства могли взять еще больше, в том числе часть самих активов", — сказал он.
Аналитик утверждает, что у стран Запада большие проблемы, так как количество изъятых денег явно превышает любые возможные выплаты по процентам. По его словам, расплачиваться за непредусмотрительность своих лидеров придется простым европейцам
"Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов. <…> Это суверенные активы, никто не имел права их замораживать, они защищены международным правом. За свою ошибку им придется расплатиться", — заключил Меркурис.
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.