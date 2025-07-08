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Россия готова работать с партнерами из дружественных стран, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
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15:02 08.07.2025 (обновлено: 15:47 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/rossija-2027925100.html
Россия готова работать с партнерами из дружественных стран, заявил Мишустин
Россия готова работать с партнерами из дружественных стран, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
Россия готова работать с партнерами из дружественных стран, заявил Мишустин
Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран, приветствует взаимные инвестиции в высокотехнологичные сферы, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:02:00+03:00
2025-07-08T15:47:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран, приветствует взаимные инвестиции в высокотехнологичные сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы готовы к совместной работе с нашими партнерами из дружественных стран. Россия здесь приветствует взаимные инвестиции, и в первую очередь, инвестиции в высокотехнологичные сферы", - сказал Мишустин на пленарном заседании стратегической сессии "Иннопром-2025". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Экономика, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Иннопром
Россия готова работать с партнерами из дружественных стран, заявил Мишустин

Мишустин: Россия готова к сотрудничеству с партнерами из дружественных стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран, приветствует взаимные инвестиции в высокотехнологичные сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы готовы к совместной работе с нашими партнерами из дружественных стран. Россия здесь приветствует взаимные инвестиции, и в первую очередь, инвестиции в высокотехнологичные сферы", - сказал Мишустин на пленарном заседании стратегической сессии "Иннопром-2025".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин
Вчера, 14:48
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинИннопром
 
 
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