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Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
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14:48 08.07.2025 (обновлено: 15:54 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/rossija-2027915183.html
Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин
Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин
Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:48:00+03:00
2025-07-08T15:54:00+03:00
россия
саудовская аравия
михаил мишустин
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия. Нас объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".
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россия, саудовская аравия, михаил мишустин, политика
Россия, Саудовская Аравия, Михаил Мишустин, Политика
Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин

Мишустин: Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия. Нас объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".
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