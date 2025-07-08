https://ria.ru/20250708/rossija-2027915183.html

Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин

Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025

Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин

Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:48:00+03:00

2025-07-08T14:48:00+03:00

2025-07-08T15:54:00+03:00

россия

саудовская аравия

михаил мишустин

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия. Нас объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".

https://ria.ru/20250515/moskva-2017174746.html

россия

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, михаил мишустин, политика