Россия и Саудовская Аравия стремятся к взаимоуважению, заявил Мишустин
Мишустин: Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Страной-партнером "Иннопрома" в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия. Нас объединяет стремление к взаимоуважению, самостоятельности и технологической независимости", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".