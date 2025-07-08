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Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ
Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ
Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:22:00+03:00
2025-07-08T04:22:00+03:00
2025-07-08T04:22:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета сервиса, одобрен законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, пишет газета "Известия", ссылаясь на документ в ее распоряжении. "Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - пишет издание. По данным газеты, поправки в закон "О защите прав потребителей", в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису. "Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур отказа от подписок, поскольку расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, полагают эксперты", - пишет газета.
https://ria.ru/20250707/gadzhet-2027676542.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, единый государственный экзамен (егэ), общество
Технологии, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ
Известия: онлайн-сервисы в России не смогут списывать оплату с банковских карт
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета сервиса, одобрен законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, пишет газета "Известия"
, ссылаясь на документ в ее распоряжении.
"Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - пишет издание.
По данным газеты, поправки в закон "О защите прав потребителей", в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису.
"Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур отказа от подписок, поскольку расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, полагают эксперты", - пишет газета.