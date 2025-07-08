https://ria.ru/20250708/rossija-2027808812.html

Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ

Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025

Россияне смогут запрещать ежемесячное списание за подписки, пишут СМИ

Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T04:22:00+03:00

2025-07-08T04:22:00+03:00

2025-07-08T04:22:00+03:00

технологии

россия

единый государственный экзамен (егэ)

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета сервиса, одобрен законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, пишет газета "Известия", ссылаясь на документ в ее распоряжении. "Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - пишет издание. По данным газеты, поправки в закон "О защите прав потребителей", в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису. "Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур отказа от подписок, поскольку расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, полагают эксперты", - пишет газета.

https://ria.ru/20250707/gadzhet-2027676542.html

https://ria.ru/20250622/perevody-2024559529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, единый государственный экзамен (егэ), общество