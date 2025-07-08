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Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год - РИА Новости, 08.07.2025
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18:49 08.07.2025 (обновлено: 18:50 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/rkn-2028004276.html
Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год
Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год - РИА Новости, 08.07.2025
Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год
Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:49:00+03:00
2025-07-08T18:50:00+03:00
общество
технологии
россия
дмитрий григоренко
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности граждан в цифровой среде, и Роскомнадзор играет в ней значимую роль. Ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников. Только в прошлом году было заблокировано более 44 тысяч мошеннических сайтов", - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата. В июне ведомство сообщало, что за первое полугодие 2025 года специалисты Роскомнадзора помогли отразить 4,5 тысячи DDoS-атак, заблокировали 46,6 тысячи фишинговых ресурсов и 295 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.
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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество, мошенники
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мошенничество, мошенники
Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год

Григоренко: РКН заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности граждан в цифровой среде, и Роскомнадзор играет в ней значимую роль. Ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников. Только в прошлом году было заблокировано более 44 тысяч мошеннических сайтов", - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.
В июне ведомство сообщало, что за первое полугодие 2025 года специалисты Роскомнадзора помогли отразить 4,5 тысячи DDoS-атак, заблокировали 46,6 тысячи фишинговых ресурсов и 295 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.
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ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Мошенничествомошенники
 
 
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