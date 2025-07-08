https://ria.ru/20250708/rkn-2028004276.html

Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год

Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год - РИА Новости, 08.07.2025

Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год

Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:49:00+03:00

2025-07-08T18:49:00+03:00

2025-07-08T18:50:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий григоренко

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности граждан в цифровой среде, и Роскомнадзор играет в ней значимую роль. Ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников. Только в прошлом году было заблокировано более 44 тысяч мошеннических сайтов", - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата. В июне ведомство сообщало, что за первое полугодие 2025 года специалисты Роскомнадзора помогли отразить 4,5 тысячи DDoS-атак, заблокировали 46,6 тысячи фишинговых ресурсов и 295 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026871316.html

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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество, мошенники