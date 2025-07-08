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РКН ежедневно выявляет более миллиона звонков с подменой номера
РКН ежедневно выявляет более миллиона звонков с подменой номера - РИА Новости, 08.07.2025
РКН ежедневно выявляет более миллиона звонков с подменой номера
Система "Антифрод" Роскомнадзора ежедневно обрабатывает свыше 455 миллионов вызовов, пресекая около 1,2 миллиона звонков с подменой номера, сообщили журналистам РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:38:00+03:00
2025-07-08T18:38:00+03:00
2025-07-08T18:38:00+03:00
общество
технологии
россия
дмитрий григоренко
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Система "Антифрод" Роскомнадзора ежедневно обрабатывает свыше 455 миллионов вызовов, пресекая около 1,2 миллиона звонков с подменой номера, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в ходе рабочего совещания в ведомстве. "Ежедневно система Роскомнадзора обрабатывает свыше 455 миллионов вызовов, из которых около 1,2 миллиона составляют звонки с подменой номера. Злоумышленники используют такие номера для обмана пользователей", - говорится в сообщении. В аппарате напомнили, что в рамках "второго пакета" мер по борьбе с мошенничеством предполагается создание и внедрение сервиса на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять подозрительные звонки и предупреждать граждан о телефонных мошенниках. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появится возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт. Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество, мошенники
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мошенничество, мошенники
РКН ежедневно выявляет более миллиона звонков с подменой номера
Система "Антифрод" РКН ежедневно выявляет около 1,2 млн подмен номера телефона