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В Рязани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в баре

В Рязани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в баре - РИА Новости, 08.07.2025

В Рязани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в баре

Пострадавшие в результате взрыва в рязанском баре остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в удовлетворительном, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:20:00+03:00

2025-07-08T11:20:00+03:00

2025-07-08T11:20:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Пострадавшие в результате взрыва в рязанском баре остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в удовлетворительном, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. В понедельник оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошел взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. "Двое тяжелых, двое удовлетворительных", - сообщили в минздраве, уточнив, что пострадавшие остаются в больнице. Ранее СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемый задержан.

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происшествия, здоровье - общество, рязанская область, рязань, россия