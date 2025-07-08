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Африка предлагает перспективные ниши для российского бизнеса, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 08.07.2025
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12:39 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/rets-2027867849.html
Африка предлагает перспективные ниши для российского бизнеса, заявили в РЭЦ
Африка предлагает перспективные ниши для российского бизнеса, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 08.07.2025
Африка предлагает перспективные ниши для российского бизнеса, заявили в РЭЦ
Африка становится все более привлекательным направлением для российских компаний, открывая широкие возможности для развития бизнеса, рассказала вице-президент... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:39:00+03:00
2025-07-08T12:39:00+03:00
технологии
африка
россия
египет
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Африка становится все более привлекательным направлением для российских компаний, открывая широкие возможности для развития бизнеса, рассказала вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Татьяна Ан на площадке ИННОПРОМ–2025."Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) активно поддерживает выход отечественных предприятий на африканские рынки, предлагая инструменты и услуги, а также формируя инфраструктуру для укрепления экономических связей России со странами континента", - сказала Ан."Африка представляет особый интерес для российского бизнеса как континент с множеством свободных рыночных ниш. Объем экспорта наших товаров в регион динамично растет, однако пока торговля сосредоточена в ограниченном круге стран, а товарная диверсификация остается недостаточной. Около 65% поставок составляют пшеница и нефтепродукты. Именно поэтому мы намерены расширять присутствие российских компаний в Африке", – отметила вице-президент РЭЦ в ходе круглого стола по российско-африканскому промышленному сотрудничеству.По ее словам, в 2024 году Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки в Африку на сумму 121,8 миллиарда рублей. Основными направлениями стали Египет, Судан, Ливия, Тунис, Кот-д'Ивуар, Алжир, Марокко и другие страны."Мы активно развиваем зарубежную инфраструктуру: уже создали "мост" с Египтом, открыв представительство РЭЦ в Каире. В стране работает павильон продукции АПК с брендированными полками "Сделано в России", где представлено более 350 товаров. Благодаря этому многие российские производители вышли на египетские розничные сети", – добавила Ан.Вице-президент РЭЦ подчеркнула, что в планах Группы – усиление сотрудничества по ключевым направлениям: расширение экспортного ассортимента, включая высокотехнологичное оборудование и услуги, развитие образовательных программ и обмен опытом для укрепления связей между Россией и Африкой.
https://ria.ru/20250707/rets-2027704317.html
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технологии, африка, россия, египет, экономика
Технологии, Африка, Россия, Египет, Экономика
Африка предлагает перспективные ниши для российского бизнеса, заявили в РЭЦ

Ан: Африка становится все больше привлекает российские компании

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваВице-президент АО "Российский экспортный центр" Татьяна Ан
Вице-президент АО Российский экспортный центр Татьяна Ан - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Вице-президент АО "Российский экспортный центр" Татьяна Ан
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Африка становится все более привлекательным направлением для российских компаний, открывая широкие возможности для развития бизнеса, рассказала вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Татьяна Ан на площадке ИННОПРОМ–2025.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) активно поддерживает выход отечественных предприятий на африканские рынки, предлагая инструменты и услуги, а также формируя инфраструктуру для укрепления экономических связей России со странами континента", - сказала Ан.
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"Африка представляет особый интерес для российского бизнеса как континент с множеством свободных рыночных ниш. Объем экспорта наших товаров в регион динамично растет, однако пока торговля сосредоточена в ограниченном круге стран, а товарная диверсификация остается недостаточной. Около 65% поставок составляют пшеница и нефтепродукты. Именно поэтому мы намерены расширять присутствие российских компаний в Африке", – отметила вице-президент РЭЦ в ходе круглого стола по российско-африканскому промышленному сотрудничеству.
По ее словам, в 2024 году Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки в Африку на сумму 121,8 миллиарда рублей. Основными направлениями стали Египет, Судан, Ливия, Тунис, Кот-д'Ивуар, Алжир, Марокко и другие страны.
"Мы активно развиваем зарубежную инфраструктуру: уже создали "мост" с Египтом, открыв представительство РЭЦ в Каире. В стране работает павильон продукции АПК с брендированными полками "Сделано в России", где представлено более 350 товаров. Благодаря этому многие российские производители вышли на египетские розничные сети", – добавила Ан.
Вице-президент РЭЦ подчеркнула, что в планах Группы – усиление сотрудничества по ключевым направлениям: расширение экспортного ассортимента, включая высокотехнологичное оборудование и услуги, развитие образовательных программ и обмен опытом для укрепления связей между Россией и Африкой.
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