https://ria.ru/20250708/reper-2028027772.html

В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе

В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе - РИА Новости, 08.07.2025

В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе

Российские подписчики популярного американского рэпера Снуп Догга эмоционально отреагировали на его публикацию в соцсети с кадрами погони сотрудников Росгвардии РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:58:00+03:00

2025-07-08T21:58:00+03:00

2025-07-08T22:09:00+03:00

магнитогорск

в мире

россия

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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Российские подписчики популярного американского рэпера Снуп Догга эмоционально отреагировали на его публикацию в соцсети с кадрами погони сотрудников Росгвардии за самокатчиком в Магнитогорске.Снуп Догг опубликовал в соцсети кадры с преследованием и написал, что это самая смешная погоня, которую он видел."Ничего себе, это же наш Магнитогорск!" — удивился читатель."Магнитка в аккаунте Снупа, теперь я видел все", — заявил другой комментатор."Обычный будний день Магнитки", —отметил еще один пользователь."Парень даже не представляет, как прославил Магнитогорск", — резюмировали в комментариях.В конце мая в Магнитогорске мужчина на электросамокате скрывался от сотрудников Росгвардии. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20250528/pogonya-2019586419.html

магнитогорск

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магнитогорск, в мире, россия