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В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе - РИА Новости, 08.07.2025
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21:58 08.07.2025 (обновлено: 22:09 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/reper-2028027772.html
В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе
В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе - РИА Новости, 08.07.2025
В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе
Российские подписчики популярного американского рэпера Снуп Догга эмоционально отреагировали на его публикацию в соцсети с кадрами погони сотрудников Росгвардии РИА Новости, 08.07.2025
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2025-07-08T22:09:00+03:00
магнитогорск
в мире
россия
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Российские подписчики популярного американского рэпера Снуп Догга эмоционально отреагировали на его публикацию в соцсети с кадрами погони сотрудников Росгвардии за самокатчиком в Магнитогорске.Снуп Догг опубликовал в соцсети кадры с преследованием и написал, что это самая смешная погоня, которую он видел."Ничего себе, это же наш Магнитогорск!" — удивился читатель."Магнитка в аккаунте Снупа, теперь я видел все", — заявил другой комментатор."Обычный будний день Магнитки", —отметил еще один пользователь."Парень даже не представляет, как прославил Магнитогорск", — резюмировали в комментариях.В конце мая в Магнитогорске мужчина на электросамокате скрывался от сотрудников Росгвардии. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.
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магнитогорск, в мире, россия
Магнитогорск, В мире, Россия

В Сети бурно отреагировали на пост американского рэпера о российском городе

© Фото : Snoop DoggПост из соцсети рэпера Снуп Догга
Пост из соцсети рэпера Снуп Догга - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Snoop Dogg
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Российские подписчики популярного американского рэпера Снуп Догга эмоционально отреагировали на его публикацию в соцсети с кадрами погони сотрудников Росгвардии за самокатчиком в Магнитогорске.
Снуп Догг опубликовал в соцсети кадры с преследованием и написал, что это самая смешная погоня, которую он видел.
"Ничего себе, это же наш Магнитогорск!" — удивился читатель.
"Магнитка в аккаунте Снупа, теперь я видел все", — заявил другой комментатор.
"Обычный будний день Магнитки", —отметил еще один пользователь.
"Парень даже не представляет, как прославил Магнитогорск", — резюмировали в комментариях.
В конце мая в Магнитогорске мужчина на электросамокате скрывался от сотрудников Росгвардии. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Самокатчик в Магнитогорске устроил погоню с Росгвардией - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами
28 мая, 16:20
 
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