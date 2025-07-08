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В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад - РИА Новости, 08.07.2025
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14:14 08.07.2025 (обновлено: 14:19 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/rebenok-2027897988.html
В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад
В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад - РИА Новости, 08.07.2025
В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад
Трёхлетний мальчик, получивший тяжёлые травмы после столкновения УАЗа и иномарки в июне в Приморье, умер спустя две недели после аварии, в которой пострадали... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:14:00+03:00
2025-07-08T14:19:00+03:00
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Трёхлетний мальчик, получивший тяжёлые травмы после столкновения УАЗа и иномарки в июне в Приморье, умер спустя две недели после аварии, в которой пострадали пять человек, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД региона. Прокуратура Приморья 23 июня сообщила, что пять человек, в том числе трехлетний мальчик и его 12-летняя сестра, пострадали в ДТП в районе приморского села Благодатное по вине пьяного водителя. Автомобиль УАЗ выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Ipsum. Пострадавшие, в том числе и оба водителя, получили множественные травмы, они госпитализированы. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). "В Приморье на 14-е сутки... от полученных тяжелых травм... скончался трехлетний малыш, пострадавший в ДТП", - говорится в сообщении УМВД. В полиции уточнили, что в легковушке ехала семья из четырех человек: возвращались домой в Арсеньев после отдыха на озере Ханка. Отмечается, что виновник аварии 38 лет за рулём, в 2025 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Расследование продолжается.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад

В Приморье умер мальчик, пострадавший в ДТП с пьяным водителем 23 июня

© Фото : Полиция Приморья/TelegramДТП на автодороге "Михайловка-Турий Рог
ДТП на автодороге Михайловка-Турий Рог - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
ДТП на автодороге "Михайловка-Турий Рог
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Трёхлетний мальчик, получивший тяжёлые травмы после столкновения УАЗа и иномарки в июне в Приморье, умер спустя две недели после аварии, в которой пострадали пять человек, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД региона.
Прокуратура Приморья 23 июня сообщила, что пять человек, в том числе трехлетний мальчик и его 12-летняя сестра, пострадали в ДТП в районе приморского села Благодатное по вине пьяного водителя. Автомобиль УАЗ выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Ipsum. Пострадавшие, в том числе и оба водителя, получили множественные травмы, они госпитализированы. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).
«
"В Приморье на 14-е сутки... от полученных тяжелых травм... скончался трехлетний малыш, пострадавший в ДТП", - говорится в сообщении УМВД.
В полиции уточнили, что в легковушке ехала семья из четырех человек: возвращались домой в Арсеньев после отдыха на озере Ханка.
Отмечается, что виновник аварии 38 лет за рулём, в 2025 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Расследование продолжается.
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