https://ria.ru/20250708/rebenok-2027897988.html

В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад

В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад - РИА Новости, 08.07.2025

В Приморье умер ребенок, пострадавший в ДТП две недели назад

Трёхлетний мальчик, получивший тяжёлые травмы после столкновения УАЗа и иномарки в июне в Приморье, умер спустя две недели после аварии, в которой пострадали... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:14:00+03:00

2025-07-08T14:14:00+03:00

2025-07-08T14:19:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Трёхлетний мальчик, получивший тяжёлые травмы после столкновения УАЗа и иномарки в июне в Приморье, умер спустя две недели после аварии, в которой пострадали пять человек, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД региона. Прокуратура Приморья 23 июня сообщила, что пять человек, в том числе трехлетний мальчик и его 12-летняя сестра, пострадали в ДТП в районе приморского села Благодатное по вине пьяного водителя. Автомобиль УАЗ выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Ipsum. Пострадавшие, в том числе и оба водителя, получили множественные травмы, они госпитализированы. Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). "В Приморье на 14-е сутки... от полученных тяжелых травм... скончался трехлетний малыш, пострадавший в ДТП", - говорится в сообщении УМВД. В полиции уточнили, что в легковушке ехала семья из четырех человек: возвращались домой в Арсеньев после отдыха на озере Ханка. Отмечается, что виновник аварии 38 лет за рулём, в 2025 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250701/gai-2026584982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, приморский край