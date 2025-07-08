https://ria.ru/20250708/razvod-2027844072.html

Мерзликин из "Бумера" развелся с женой в День семьи, любви и верности

Мерзликин из "Бумера" развелся с женой в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2025

Мерзликин из "Бумера" развелся с женой в День семьи, любви и верности

Судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:51:00+03:00

2025-07-08T10:51:00+03:00

2025-07-08T10:53:00+03:00

культура

москва

андрей мерзликин

россия

мосгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770894277_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_b3818f873071a5b8f68e05e302c71101.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрено дело, брак расторгнут", - рассказал собеседник агентства.В браке с Анной Мерзликиной актер состоял с 2006 года. У пары четверо детей. Заявителем по иску значился Мерзликин.Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности.Мерзликин известен широкой публике по роли Димона в фильме "Бумер", также он играл в таких картинах, как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз", "Территория".

https://ria.ru/20250703/prodyuser-2026937074.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, андрей мерзликин, россия, мосгаз