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Мерзликин из "Бумера" развелся с женой в День семьи, любви и верности
Мерзликин из "Бумера" развелся с женой в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2025
Мерзликин из "Бумера" развелся с женой в День семьи, любви и верности
Судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрено дело, брак расторгнут", - рассказал собеседник агентства.В браке с Анной Мерзликиной актер состоял с 2006 года. У пары четверо детей. Заявителем по иску значился Мерзликин.Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности.Мерзликин известен широкой публике по роли Димона в фильме "Бумер", также он играл в таких картинах, как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз", "Территория".
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москва, андрей мерзликин, россия, мосгаз
Культура, Москва, Андрей Мерзликин, Россия, Мосгаз
Мерзликин из "Бумера" развелся с женой в День семьи, любви и верности
Актер из "Бумера" Мерзликин в День семьи, любви и верности развелся с женой