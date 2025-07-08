В Саратовской области разбирают завалы дома, где произошел взрыв газа
Разбор завалов дома в Саратовской области осложнен риском обрушения конструкций
© Фото : соцсетиВзрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
© Фото : соцсети
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Разбор завалов в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, осложнен риском обрушения конструкций, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуировали. В правительстве области сообщили, что несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены, для жителей оборудован пункт временного размещения, а оценка возможности дальнейшей эксплуатации дома начнется со вторника. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Специалисты областной службы спасения продолжают разбирать разрушенные конструкции дома №11 по улице Космонавтов в городе Ершове, обрушившегося накануне, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа. Спасатели при помощи крана снимают плиты перекрытий поврежденного многоквартирного дома. Работа осложняется риском обрушения неустойчивых конструкций, поэтому каждое действие тщательно планируется и выполняется с соблюдением техники безопасности. Устранение последствий ЧС находится на контроле управления региональной безопасности и администрации Ершовского района", - написал Юрин в Telegram-канале.