https://ria.ru/20250708/razbor-2027844298.html

В Саратовской области разбирают завалы дома, где произошел взрыв газа

В Саратовской области разбирают завалы дома, где произошел взрыв газа - РИА Новости, 08.07.2025

В Саратовской области разбирают завалы дома, где произошел взрыв газа

Разбор завалов в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, осложнен риском обрушения конструкций, сообщил... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:52:00+03:00

2025-07-08T10:52:00+03:00

2025-07-08T10:52:00+03:00

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027659212_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d19957ef86efa3ee77586b20d162b9da.jpg

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Разбор завалов в многоквартирном доме в городе Ершов Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, осложнен риском обрушения конструкций, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин. В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуировали. В правительстве области сообщили, что несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены, для жителей оборудован пункт временного размещения, а оценка возможности дальнейшей эксплуатации дома начнется со вторника. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Специалисты областной службы спасения продолжают разбирать разрушенные конструкции дома №11 по улице Космонавтов в городе Ершове, обрушившегося накануне, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа. Спасатели при помощи крана снимают плиты перекрытий поврежденного многоквартирного дома. Работа осложняется риском обрушения неустойчивых конструкций, поэтому каждое действие тщательно планируется и выполняется с соблюдением техники безопасности. Устранение последствий ЧС находится на контроле управления региональной безопасности и администрации Ершовского района", - написал Юрин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250708/mvd-2027843919.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)